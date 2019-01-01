نابولي يقترب من إيكاردي قبل انتهاء الميركاتو

رغم جميع المؤشرات حول استمراره مع إنتر

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

المدرب أنطونيو كونتي أعلنها صريحة فور توليه مهمة العمل بإنتر، أن إيكاردي ليس ضمن حساباته للموسم الجديد.

اهتمام من نابولي، يوفنتوس، موناكو وروما بالحصول على خدماته، لكن جميع المحاولات فشلت قبل انتهاء السوق بعد غد الجمعة.

صحيفة "كوريير ديلو سبورت" كشفت أن الموقف قد يتغير تماماً غداً، برحيل إيكاردي عن إنتر متوجهاً لنابولي.

وأوضحت أن نابولي قام بتقديم عرضاً رسمياً لضم اللاعب، قيمته 65 مليون يورو قوبل بالموافقة من إنتر، ولكن موافقة اللاعب تظل هي العنصر الحاسم للصفقة.

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ومن المتوقع أن يرحب إيكاردي بالفكرة، بعد جلسات مفاوضات مكثفة بين نابولي ووكيلة أعماله واندا نارا، بعد انسحاب إنتر بشكل كامل من المفاوضات.

ويأتي ذلك رغم الأنباء حول حصول اللاعب على القميص رقم 7 مع إنتر، ونشره لبعض الصور بمنزله الجديد في ميلانو.