إنتر يعلن رسمياً رحيل سباليتي عن تدريب الفريق

أعلن إنتر رسمياً عن رحيل مدربه لوشيانو سباليتي من منصبه، تمهيداً للإعلان المرتقب عن تعيين أنطوني كونتي كخليفة له بالقيادة الفنية للنيراتزوري.

رحيل سباليتي كان حديث الصحف الإيطالية منذ منتصف الموسم الأخير بعد تراجع نتائج الفريق وتأمينه التواجد بدوري الأبطال في الجولة الأخيرة للدوري.

ونشر إنتر بياناً أعلن فيه أن سباليتي لن يكون مدرباً للفريق بعد الآن، متوجهاً بالشكر للمدير الفني على العمل والفترة التي قضاها مع النيراتزوري.

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM