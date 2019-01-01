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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إنتر يعلن رسمياً رحيل سباليتي عن تدريب الفريق

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Getty Images
وكونتي في الطريق
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن إنتر رسمياً عن رحيل مدربه لوشيانو سباليتي من منصبه، تمهيداً للإعلان المرتقب عن تعيين أنطوني كونتي كخليفة له بالقيادة الفنية للنيراتزوري.

رحيل سباليتي كان حديث الصحف الإيطالية منذ منتصف الموسم الأخير بعد تراجع نتائج الفريق وتأمينه التواجد بدوري الأبطال في الجولة الأخيرة للدوري.

ونشر إنتر بياناً أعلن فيه أن سباليتي لن يكون مدرباً للفريق بعد الآن، متوجهاً بالشكر للمدير الفني على العمل والفترة التي قضاها مع النيراتزوري.

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سباليتي كان تولى تدريب إنتر في بداية موسم 2017-2018 ونجح في قيادة الفريق في موسمين متتاليين للتواجد بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحف أن إقالة سباليتي تأجلت للخميس بسبب وفاء شقيقه الأثنين الماضي، مما دفع الإدارة لتأجيل الإعلان الرسمي رغم إخطاره بالقرار.

وينتظر أن يتم الإعلام رسمياً عن تولي كونتي تدريب الفريق مساء الجمعة أو في وقت لاحق من الخميس.

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