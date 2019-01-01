إنتر يخطر سباليتي برحيله ويؤجل إعلان كونتي

الجميع في انتظار كونتي بميلانو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن العمل جاري داخل أروقة إنتر للاتفاق مع لوشيانو سباليتي، مدرب الفريق، على صيغة تعويضية لرحيله وتعيين أنطونيو كونتي بدلاً منه.

عقد سباليتي مع النيراتزوري ممتد حتى 2021، ويحق له الحصول على ما يقارب 25 مليون يورو هو وجهازه الفني عن المدة المتبقية حال إقالته من منصبه.

وقالت "لاجازيتا" إن بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي أخبر سباليتي بقرار عدم استمراره في منصبه، ويجرى العمل حالياً معه من أجل الوصول لصيغة تفاوضية لتقليص المبلغ.

وعلى الجانب الآخر، سيتم الإعلان رسمياً عن تعيين كونتي مدرباً مساء الجمعة، بحسب الصحيفة، بعدما تأجل الأمر بعد وفاة شقيق سباليتي وقرار الإدارة احترام المدير الفني المغادر.

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وشوهد كونتي مساء الأربعاء برفقة مسؤولين من الإدارة الإعلامية للنيراتزوري، تمهيداً للمؤتمر الصحفي والإعلان الرسمي، كما حضر المدرب الإيطالي اجتماعاً مع الإدارة بخصوص الميركاتو.

وقالت الصحيفة إن كونتي اتفق مع الإدارة على رحيل لاعب الفريق ماورو إيكاردي رغم الحديث عن رغبة الأخير بالبقاء، وذلك بسبب شعور المدرب بأن الأرجنتيني انفصل عن المجموعة.

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إيكاردي كان قد أضاع ركلة جزاء في المباراة الحاسمة والأخيرة لإنتر، والتي شهدت انتصاره على إمبولي بهدفين لواحد في ختام الدوري الإيطالي.

وبدأ إنتر عطلته الصيفية رسمياً ويعود في يوليو المقبل لبدء الاستعدادات للموسم الجديد.