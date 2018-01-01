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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

اشتباكات وحالات طعن ووفاة بين جماهير إنتر ونابولي

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مباراة حافلة بالأحداث خارج وداخل الملعب

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

شهد محيط ملعب "جيوسيبي مياتسا" أحداثاً مؤسفة في أعقاب المباراة التي جمعت إنتر بضيفه نابولي مساء الأربعاء ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

وانتصر إنتر بهدف نظيف في الدقيقة الأخيرة في لقاء مثير شهد حالتي طرد لكلاً من كاليدو كوليبالي ولورينزو إنسيني، وشابه هتافات عنصرية من الجماهير نحو نابولي وكوليبالي بالأخص.

وقالت السلطات الإيطالية أن أربعة مشجعين تابعين لنابولي تعرضوا للطعن في اشتباكات في محيط ملعب المباراة، ثلاثة أصيبوا بجروح سطحية، بينما الرابع في حالة خطرة ونُقل إلى مستشفى.

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بينما تعرض مشجع لإنتر للدهس من سيارة مسرعة في شارع نوفارا أثناء الاشتباكات قبل المباراة وتوفى صباح الخميس بحسب التقارير الصحفية الواردة من ميلانو.

وتلقى جمهور إنتر عدة انتقادات بسبب تصرفاته في مباراة سهرة الأربعاء بسبب الهتافات العنصرية وأصوات القردة بحق كوليبالي، بالإضافة لترديد هتافات على شاكلة "إغسلو أنفسكم بالنيران" لجماهير نابولي، في إشارة للبركان الشهير بالمدينة.

وتعود العداوة بين الجماهيرين للجغرافية الإيطالية وانتماء نابولي للجنوب وإنتر للشمال الغني وما يفرق بين الطرفين من فوارق طبقية واجتماعية تسببت في عديد المشاكل بالماضي.

وأدت الخسارة لتوسيع الفارق بين نابولي ويوفنتوس في قمة الترتيب إلى تسع نقاط رغم تعثر الأخير أمام أتالانتا.

 

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