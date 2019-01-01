ماروتا يعلق على أنباء انتقال لاوتارو إلى برشلونة

بعد التكهنات حول قيام النادي الإسباني بتفعيل الشرط الجزائي في عقده

أعرب بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر الإيطالي، عن تفاؤله بالبداية الجديدة للفريق تحت قيادة المدرب الجديد أنطونيو كونتي.

إنتر يحظى ببداية جيدة هذا الموسم، حيث ينافس بقوة على لقب الدوري، واقترب من التأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ماروتا قال عن رأيه في انطلاقة إنتر:"نحن نريد الفوز ونبذل كل ما لديه للرفع بطموحاتنا لأعلى مستوى ممكن".

وأضاف:"كما قلت أكثر من مرة نحن الآن في حقبة جديدة ونحاول النمو والتطور بخطى ثابتة".

وأما عن اهتمام برشلونة بضم لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق:"كلها أحاديث صحف ووسائل إعلام، جميع اللاعبين يشعرون بالسعادة بالفريق".

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واستكمل:"لو هناك لاعباً أراد الرحيل سيأتي لنا ويحاول التعبير عن ذلك، وعموماً نحن لا نريد التخلي عن أفضل نجومنا".

يذكر أن مارتينيز يمتلك شرطاً جزائياً بعقده قيمته 111 مليون يورو، يمكن تفعيله في الفترة من 1 إلى 15 يوليو القادم فقط.