كلوب يكشف موقف صلاح من المشاركة أمام أستون فيلا

هل استعاد صلاح جاهزيته بعد الإصابة أمام توتنهام؟

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن موقف محمد صلاح، لاعب الفريق، من المشاركة أمام أستون فيلا في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

صلاح تعرض لإصابة أمام توتنهام وخرج قبل أن يكمل اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بهدفين لهدف.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أعتقد أنّ سيكون بخير، ولكنّه لم يتدرب مع المجموعة وقام ببعض الأمور الفردية ومن المفترض أن نستعيده قريبًا".

وتابع: "الإصابة أمر مزعج بالنسبة له وخاصة وأنّه عاد لتوه بعد التدخل الذي تعرض لها أمام ليستر سيتي. أعتقد أنّ إصابته نفسية أكثر منها عضلية".

كما كشف المدرب الألماني عن موقف فابيينو من المشاركة في لقاء أستون فيلا خاصة وأنّ اللاعب لو حصل على بطاقة صفراء فسوف يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي.

وأوضح: "بالطبع ندرس الأمر وأعلم أنّ اللاعب قادر على التعامل مع الموقف سواء لو شارك أساسيًا أو لس على دكة البدلاء. لم نتخذ أي قرار بعد وسوف نرى ما يحدث".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.