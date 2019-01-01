مدرب ليفانتي: إيقاف ميسي أمر مستحيل

برشلونة يحل ضيفاً على ليفانتي

أوضح باكو لوبيز، مدرب ليفانتي، أن من الصعب دائماً مقابلة برشلونة ونجمه ليونيل ميسي، مؤكداً أن فكرة وضع خطة خاصة لإيقاف الأرجنتيني ليست هي الحل.

ليفانتي بقيادة لوبيز قادم من انتصار على ريال سوسيداد الجولة الماضية في الليجا، وكان مشرفاً على الفريق الذي فاز على برشلونة في 2017-2018 بنتيجة 5-4.

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وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي للقاء البلوجرانا: "خلال الموسم فرق قليلة تنجح في الفوز على برشلونة، في 2018 لم ينجح أحد، ولكن نحن فعلناها في نهاية الأمر".

وأضاف: "الأمور يجب أن تكون مثالية حتى تحقق الأمر، ومساندة 22 ألف مشجع تساعد على تحقيقه، من المستحيل إيقاف ميسي، لم أر أي فريق يجد خلطة سحرية".

وختم: "لا يوجد علاج لما يفعله، الأمر يتطلب الجماعية وأن تكون في أفضل حالاتك في ليلة المباراة".

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ويحل برشلونة ضيفاً مساء السبت على ملعب "كويداد دي فالنسيا" ضمن سعيه لتأمين صدارته بالجولة الحادية عشر لليجا.