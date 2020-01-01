إصابة مويس بكورونا بعد أيام من مواجهة آرسنال

الوباء يجتاح الملاعب الإنجليزية

يواصل فيروس كورونا اجتياحه للأندية الأوروبية، بعد أيام قليلة من افتتاح الموسم الجديد، وبالتحديد داخل أندية الدوري الإنجليزي.

مواجهة توتنهام وليتون في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، تم تأجيلها بسبب إصابة بعض اللاعبين بالوباء في ليتون قبل انطلاق اللقاء.

إلكاي جوندوان، رياض محرز من مانشستر سيتي تم الإعلان عن إصابتهما بالفيروس، والآن جاء الدور على ديفيد مويس مدرب وست هام.

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الموقع الرسمي للفريق الإنجليزي، كشف اليوم عن إصابة مويس، بالإضافة للثنائي عيسى ديوب وجوش كولين، قبل مواجهة الفريق مع هال سيتي مساء اليوم الثلاثاء بكأس الرابطة.

وأعلن وست هام أن الثلاثي غادروا ملعب المباراة تماماً، حيث من المقرر أن يشرف مساعد مويس على إدارة الفريق الليلة بدلاً منه.

وفي نفس السياق تم استبدال ديوب وكولين، بكل من جاك ويلشير وهاريسون أشبي بقائمة الفريق ضد النمور.

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وتأتي هذه الأنباء بعد أيام قليلة من مواجهة وست هام مع آرسنال بالدوري الإنجليزي، مما يثير المخاوف حول وجود إصابات داخل صفوف المدفعجية.

يذكر أن الحكومة الإنجليزية، أعلنت اليوم في بيان رسمي، عن تأجيل عودة الجماهير بالمنافسات الرياضية، نظراً للانتشار المستمر لكورونا في مختلف أنحاء البلاد.