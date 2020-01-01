مارسيليا يتهم نيمار بالعنصرية، وعقوبات تصل لـ 20 مباراة تنتظره

نادي مارسيليا يؤكد اتهامه لنيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بالعنصرية ضد لاعبه الياباني هيروتي ساكاي.

أكد نادي مارسيليا الفرنسي امتلاكه لصور تظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وهو يتعامل بعنصرية تجاه اللاعب الياباني هيروتي ساكاي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، ونقلت عنها صحيفة "آس"، حيث أكد النادي الفرنسي أن اللاعب البرازيلي دعى نظيره الياباني بألفاظ مخجلة.

وذكرت صحيفة "آس"، أن الاتهام لو كان صحيحًا فسيمثل نيمار الأسبوع المقبل بسبب أمام لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

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وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد فتح تحقيقًا بالفعل في أحداث مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا التي أقيمت قبل أيام، واتهم خلالها نيمار ألفارو جونزاليس بممارسة العنصرية ضده.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فقد تصل عقوبة نيمار للإيقاف لحوالي 20 مباراة، عشرة لقاءات منهم للحادثة الخاصة باللاعب ألفارو جونزاليس والعشرة الأخرى من أجل ساكاي.

ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الفرنسي العقوبات الكاملة الخاصة بالمباراة خلال الأسبوعين المقبلين بعد دراسة كافة الجوانب والصور المقدمة من الجميع.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد حقق لتوه الفوز الثاني له في الموسم الجديد بعد تجاوز نيس بثلاثية يوم الأحد الماضي وبعد التفوق على ميتز يوم الأربعاء، حيث كان قد خسر من لانس ومارسليا على التوالي في أول جولتين.