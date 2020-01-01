إشارة جديدة على اقتراب زاها من الانضمام لتشيلسي

هل تحدث الصفقة قريبًا؟

أقدم ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس، على خطوة من شأنها أن تقربه من الانضمام إلى تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

زاها يريد أن يرحل على البالاس منذ الصيف الماضي، غير أن مساعيه قد ارتطمت بمغالاة إدارة ناديه في تحديد سعر بيعه، إذ أراد النادي 80 مليون جنيه استرليني للموافقة على مغادرته.

أرسنال كان أكثر الفرق المهتمة بالظفر بزاها في الصيف، لكن بعد القيمة الغير منطقية التي حددتها إدارة كريستال بالاس، جنح النادي اللندني للتعاقد مع نيكلاس بيبي من ليل الفرنسي.

ومؤخرًا، بات تشيلسي هو الأكثر اهتمامًا بلاعب مانشستر يونايتد السابق، إذ يعمد فرانك لامبارد لدعم هجومه بعد فك الحظر على الانتقالات من خلال ضم الدولي الإيفواري.

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وبحسب آخر التقارير من الصحافة البريطانية، فإن زاها قد قام بتعيين بيني زاهافي وكيلًا لأعماله في الأيام الأخيرة، وهو من أقرب الأصدقاء لرومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي.

زاهافي جلب العديد من اللاعبين إلى البلوز في السنوات الأخيرة، ومع انضمام زاها له فهذا يعني اقترابه أكثر وأكثر من الستامفورد بريدج، لا سيما وأن إدارة كريستال بالاس قد تخفض متطلباتها المادية في ظل الرغبة الجارفة منه في الرحيل مع ضغط الوكيل الجديد.

الجدير بالذكر أن زاها سيكون بمثابة الحل البديل لبيدرو أو ويليان، فواحد من هذا الثنائي (وعلى الأرجح الأول) سوف يرحل في الشتاء، ويريد لامبارد أن يعوضه على الفوز بجناح بنفس القيمة الفنية والبدنية.