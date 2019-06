إسبانيا تكتسح جزر الفارو وتقترب خطوة جديدة من يورو 2020

واصل المنتخب الإسباني، اقترابه من بطولة يورو 2020، بعد التغلب على جزر الفارو بنتيجة 4/1، في إطار التصفيات المؤهلة للبطولة.

المباراة جمعت بين الثنائي على أرض جزر الفارو مساء اليوم الجمعة، بالجولة الثالثة من عمر التصفيات.

المدرب لويس إنريكي دفع بمعظم عناصره الأساسية خلال اللقاء، حيث لعب كيبا على حساب ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

ومن أمامه ماريو هيرموسو، خوزيه جايا، سيرجيو راموس، خيسوس نافاس، سيرجي روبرتو، رودري، سانتي كازورلا، ألفارو موراتا، إيسكو وياجو إسباس.

البداية كانت بهدف عن طريق سيرجيو راموس في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف نافاس الهدف الثاني بالدقيقة 19.

كلامينت أولسن لاعب جزر الفارو نجح في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 30، ولكن زميله تيتور جيستسون سجل الثالث للضيوف في مرماه بعدها بـ4 دقائق.

وفي الشوط الثاني تمكن جايا من إضافة الهدف الرابع لإسبانيا في الدقيقة 71، بمساعدة زميله ماركو أسينسيو.

النتيجة تعني أن سيرجيو راموس مدافع ريال ريال، هو اللاعب الأكثر فوزاً بقميص منتخب إسبانيا، حيث ربح 122 مباراة طوال مسيرته الدولية.

122 - Sergio Ramos has won 122 games for , more than any other player for Spanish team ever. Winner pic.twitter.com/afsrhfSI2o