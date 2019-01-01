محمد صلاح يرفض عرضًا بقمية 200 مليون يورو من ريال مدريد

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟ وما هي الأندية المهتمة؟

رفض محمد صلاح، لاعب ليفربول، عرضًا وصل إلى نحو 200 مليون يورو من ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد صلاح سجل هدفًا في ليلة انتصار ليفربول على توتنهام بثنائية نظيفة والفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة عبر تاريخه.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ ريال مدريد عرض 180 مليون جنيه إسترليني أو ما يعادل 203 مليون يورو للتعاقد مع صلاح من ليفربول، إلا أنّ اللاعب المصري رفض الرحيل عن الريدز.

وأوضحت أنّ النادي الملكي يرغب في الاستعانة بإمكانيات صلاح بعد حسم صفقة إيدين هازارد من تشيلسي والإعلان الرسمي عن ضم لوكا يوفيتش من فرانكفورت لتشكيل ثلاثي هجومي قوي.

طقم الملوك 👑



✨ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد للموسم القادم 👕!



كم من 🔟؟ pic.twitter.com/u1aB1BFWgY — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 7, 2019

وأشارت الصحيفة إلى وجود منافسة من جانب مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ للحصول على خدمات اللاعب.

جدير بالذكر أنّ محمد صلاح حقق الحذاء الذهبي هدافًا للدوري الإنجليزي في آخر موسمين.