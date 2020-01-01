إبراهيموفيتش: سأعلم يوفنتوس كيف يلعبون الكرة

ريبيتش يكشف أسرار زميله في ميلان

كشف مهاجم ميلان أنتي ريبيتش عن الدور الكبير لزميله زلاتان إبراهيموفيتش في تحفيز لاعبي الفريق والاستفاقة وتحسن النتائج بعد عودة منافسات الكرة.

ميلان تحسنت نتائجه بشكل ملحوظ منذ عودة منافسات الدوري الإيطالي بعد توقف كورونا، والثنائي ريبيتش وإبراهيموفيتش ساهما في ذلك بشكل كبير.

وقال الكرواتي مع "Sportweek": "نحتاج إبرا، هو القائد، قبل مباراة يوفنتوس قال لنا سأعلم لاعبي يوفنتوس كيف يلعبون كرة القدم، كان فقط يحمسنا على طريقته".

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وأضاف: "أضاف الكثير للجميع، عندما يتحدث الجميع يصمت ويستمع ولكن إذا كنت لا أتفق معه أخبره، بيجوفيتش وكيير أيضاً يلعبان دوراً كبيراً لأنهما ناضجان".

وتألق ريبيتش بشكل كبير منذ وصول إبراهيموفيتش، إذ سجل عشرة أهداف في 15 مباراة بعد أن صام عن التهديف قبل انضمام السويدي في يناير.

ولم يتضح بعد مستقبل النجم السويدي، ولكن تشير التقارير إلى رحيله بحلول نهاية الموسم الجاري وعدم دخوله في حسابات ميلان للموسم القادم.

ويلعب ميلان أمام بولونيا مساء السبت لحساب السيري آ وسعي الفريق لتأمين مركز مؤهل للدوري الأوروبي.