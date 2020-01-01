أخبار ميلان اليوم | باريس يضغط للحصول على بن ناصر والتشكيل المتوقع لبولونيا

ما هو جديد ميلان؟

ضغوط باريس سان جيرمان للحصول على بن ناصر والتشكيل المتوقع لمواجهة بولونيا ضمن أخبار ميلان اليوم، 18 يوليو 2020.

كيير يتغنى بميلان

أبدى سيميوني كيير مدافع إيه سي ميلان سعادته بالاستمرار مع الروسونيري بعد توقع عقده الدائم حتى 2022.

كيير قال في تصريحات خاصة لجول: "ميلان هو ميلان، إنه نادي خاص بالنسبة لي. لقد كان الانتقال قريبًا في أكثر من وقت ماضي ولكنه تحقق الآن أخيرًا".

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وأضاف مدافع ميلان: "إنها فرصة لإعادة أمجاد هذا النادي من جديد لقمة الكرة الإيطالية والأوروبية وأنا سعيد بذلك، قضيت العديد من السنوات الرائعة مع إشبيلية والدوري الإسباني ودوري الأبطال وأتمنى لهم التوفيق".

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باريس يضغط للحصول على بن ناصر

حسب ميلان نيوز، فإن باريس سان جيرمان لم يفقد الأمل بخصوص التعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب الروسونيري الصيف المقبل.

ليوناردو المدير الرياضي لباريس ما زال يحاول العمل على الصفقة ولكن إدارة ميلان ترفض بيع اللاعب الذي سيمتلك شرطًا جزائياً بقيمة 50 مليون يورو ولكنه سيكون متاحًا العام المقبل.

التشكيل المتوقع لمباراة بولونيا

4 تغييرات متوقعة على تشكيل ميلان القادم لمواجهة بولونيا عن مباراة بارما الأخيرة في الدوري الإيطالي، حسب لاجازيتا ديلو سبورت.

الرباعي إسماعيل بن ناصر وأنتي ريبيتش وأليكس ساليميكرس وديفيد كالابريا سيعودون لتشكيل ميلان الأساسي بعد غيابهم عن المباراة الأخيرة.

.ريد بول تطالب بالتعويض بسبب رانجنيك

ذكرت "سكاي" أن شركة ريد بول الرياضية التي يعمل بها رالف رانجنيك مستشاراً رياضياً تطالب بتعويض مالي عن رحيله الوشيك إلى ميلان.

الشركة الشهيرة تريد تعويضاً بقيمة ثمانية ملايين يورو من النادي الإيطالي، ولن تفرط به مجاناً كما توقع الروسونيري، مما يعطل إتمام العملية.

نادي جديد يدخل الصراع على يوفيتش

ذكرت "لاجازيتا" أن هيرتا برلين الألماني دخل هو الآخر الصراع على التعاقد مع لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الصربي.

اللاعب محط اهتمام ميلان ودخل في مفاوضات لضمه مع وكلائه وناديه الإسباني، ولكن الأخير لن يفرط به بسهولة بعد دفعه 60 مليون يورو لضمه الصيف الماضي.

البحث عن قائد بدلاً من إبرا

"توتوسبورت" أوضحت أن عملية بحث ميلان عن بديل لزلاتان إبراهيموفيتش لا ترتكز فقط على الخصائص الفنية، ولكن على شخصيته القيادية كذلك.

النادي يريد لاعباً صاحب شخصية قوية داخل الملعب، وذكرت أن أركاديوش ميليك، لاعب نابولي، ثم لوكا يوفيتش، وأخيراً باتريك شيك، لاعب روما المُعار في لايبزيج، هم المرشحين.

ساليماكيرس: كنت أظن إبرا شخصاً سلبياً

تحدث البلجيكي أليكسيس ساليماكيريس عن تجربته مع زلاتان إبراهيموفيتش والانبطاع الأولي السلبي عن النجم السويدي قبل قدومه إلى ميلان.

الجناح الشاب ذكر مع "11 sports" أنه في البداية اعتقد أن السويدي متعجرف وسلبي حسبما شعر بذلك من مشاهدته، ولكن اكتشف كم هو ودود وساعده في الملعب.

وأضاف ساليماكيرس أن إبرا يريد من الجميع أن يقدم أفضل ما عنده في الملعب ويساعد الجميع على ذلك، مؤكداً أنه يسعى لأن يكون ميلان بوابته نحو المنتخب البلجيكي.