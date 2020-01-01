أخبار ميلان اليوم | خسارة رانجنيك وبديل إبراهيموفيتش

ما هو جديد الديافولو؟

ضربة اقتصادية موجعة بسبب التعاقد الوشيك مع رالف رانجنيك وبدائل زلاتان إبراهيموفيتش ضمن أخبار ميلان اليوم، 17 يوليو 2020.

ريد بول تطالب بالتعويض بسبب رانجنيك

ذكرت "سكاي" أن شركة ريد بول الرياضية التي يعمل بها رالف رانجنيك مستشاراً رياضياً تطالب بتعويض مالي عن رحيله الوشيك إلى ميلان.

الشركة الشهيرة تريد تعويضاً بقيمة ثمانية ملايين يورو من النادي الإيطالي، ولن تفرط به مجاناً كما توقع الروسونيري، مما يعطل إتمام العملية.

المزيد من الفرق

نادي جديد يدخل الصراع على يوفيتش

ذكرت "لاجازيتا" أن هيرتا برلين الألماني دخل هو الآخر الصراع على التعاقد مع لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الصربي.

اللاعب محط اهتمام ميلان ودخل في مفاوضات لضمه مع وكلائه وناديه الإسباني، ولكن الأخير لن يفرط به بسهولة بعد دفعه 60 مليون يورو لضمه الصيف الماضي.

البحث عن قائد بدلاً من إبرا

"توتوسبورت" أوضحت أن عملية بحث ميلان عن بديل لزلاتان إبراهيموفيتش لا ترتكز فقط على الخصائص الفنية، ولكن على شخصيته القيادية كذلك.

النادي يريد لاعباً صاحب شخصية قوية داخل الملعب، وذكرت أن أركاديوش ميليك، لاعب نابولي، ثم لوكا يوفيتش، وأخيراً باتريك شيك، لاعب روما المُعار في لايبزيج، هم المرشحين.

ساليماكيرس: كنت أظن إبرا شخصاً سلبياً

تحدث البلجيكي أليكسيس ساليماكيريس عن تجربته مع زلاتان إبراهيموفيتش والانبطاع الأولي السلبي عن النجم السويدي قبل قدومه إلى ميلان.

الجناح الشاب ذكر مع "11 sports" أنه في البداية اعتقد أن السويدي متعجرف وسلبي حسبما شعر بذلك من مشاهدته، ولكن اكتشف كم هو ودود وساعده في الملعب.

وأضاف ساليماكيرس أن إبرا يريد من الجميع أن يقدم أفضل ما عنده في الملعب ويساعد الجميع على ذلك، مؤكداً أنه يسعى لأن يكون ميلان بوابته نحو المنتخب البلجيكي.