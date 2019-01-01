أياكس يؤكد اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع دي ليخت

المدافع الهولندي شارك كقائد للفريق في خسارته أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

أكد نادي أياكس أمستردام الهولندي، اهتمام نظيره الإيطالي يوفنتوس بالتعاقد مع مدافعه ماتياس دي ليخت.

أياكس تخلى مؤخراً عن لاعب وسطه الشاب فرينكي دي يونج، حيث رحل إلى برشلونة بـ75 مليون يورو بداية من الموسم القادم.

فينجر: لا أعتقد أنني سأدرب ريال مدريد في المستقبل

ووفقاً لإدوين فان دير سار المدير العام للنادي، فإنه قد يكون على أعتاب خسارة نجم جديد.

الأمور ليست على ما يُرام بالنسبة لـ إيفان 🤦‍♂️



🗞️ التقارير الصحفية تؤكد أن برشلونة في طريقه لبيع راكيتيتش

🔵🔴النادي الكتالوني يبدو وأنه أخرج الكرواتي من حساباته في ظل التوقيع مع دي يونج وانضمامه في الصيف القادم إلى جانب المحاولات المستمرة لضم رابيو pic.twitter.com/T6GEhOSzh8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

وقال فان دير سار في تصريحات صحفية:"هل سينتقل دي ليخت إلى يوفنتوس؟ نعم هناك نادي واحد في إيطاليا مهتم به ولكن لا أعلم هل سيرحل لهم أم لا".

راموس يناقض تصريحاته بخصوص تعمد الحصول على إنذار أمام أياكس

ويعتبر دي ليخت هو أصغر قائد في تاريخ أياكس يشارك في دوري أبطال أوروبا بعمر الـ19 عاماً.

وجاء ذلك بعدما ظهر كأساسي في خسارة فريقه من ريال مدريد 2/1 بذهاب دور الـ16 من البطولة مساء الأربعاء.