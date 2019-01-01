أومتيتي: برشلونة لن يُكرر أخطاء ريمونتادا روما وليفربول مجددًا

تصريحات مهمة من النجم الفرنسي...

أكد صامويل أومتيتي، لاعب برشلونة، على أن البرسا يستهدف التتويج بجميع البطولات التي يُشارك فيها هذا الموسم، وأشار في الوقت نفسه أن أخطاء الماضي سيتم العمل على إصلاحها في سبيل تحقيق الأهداف الكتلانية في المستقبل.

برشلونة كان قد خرج من آخر نسختين من دوري أبطال أوروبا بصورة تاريخية، حيث هُزِم من روما بثلاثة أهداف نظيفة في الريمونتادا الأولى بربع النهائي بعد الفوز ذهابًا في الكامب نو بأربعة أهداف لهدف، ثم تلقى الهزيمة الأخرى التي لا تنسى بأربعة أهداف نظيفة من ليفربول بعد الفوز ذهابًا بثلاثة أهداف للا شيء في نصف النهائي.

الدولي الفرنسي تحدث عن هذا الأمر وقال "نحن المرشحون في جميع المسابقات لأننا نمتلك أفضل اللاعبين، نحن واحد من أفضل الفرق في العالم، لذا علينا التفكير في الفوز بكل مباراة، ومن ثم إذا حققنا دوري الأبطال فسيكون أمرًا مثاليًا.".

"تعلمنا كثيرًا من مباراتي ليفربول وروما، لقد ارتكبنا أخطاءً كثيرة فيهما، كل عام في دوري الأبطال يصير معقدًا أكثر بالنسبة لنا، ولكننا نمتلك لاعبين أذكياء وذوي خبرة عالية وهذا سيساعدنا على اللعب بشكل جيد وإثبات أننا برشلونة. أؤكد أننا لن نرتكب نفس الأخطاء مرة أخرى."

برشلونة يستعد لأسبوع قوي، حيث يُلاقي بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال قبل أن يستضيف أتلتيكو مدريد في الليجا، أومتيتي علّق على المباراتين بقوله "مباراتان مهمتان للغاية حقًا، لكن لا يزال هناك الكثير من المنافسة.".

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"في الدوري، علينا أن نواصل تحقيق الانتصارات والفوز بأكبر عدد ممكن من المبارايات. دورتموند يحتاج الفوز، ولكننا أيضًا نريد ضمان التأهل، لديهم لاعبين جيدين للغاية، لكننا نعرف ما يتعين علينا القيام به لتحقيق الفوز وهذا هو الأكثر أهمية."

وتابع متحدثًا عن جاهزيته البدنية والفنية "أشعر أنني بحالة جيدة، لقد عملت بجد على مدار الشهور الماضية، أنا حقًا أريد اللعب مرة أخرى في دوري الأبطال. إنها مباراة خاصة (دورتموند)، أريد حقًا أن ألعب بعد هذا الغياب الطويل.".

"أنا جيد جدًا ولديّ مشاعر جيدة للغاية وآمل أن ألعب، ركبتي الآن مثالية وجاهز للمشاركة. حلمي الآن هو مزاولة كرة القدم من جديد."

صاحب الـ 26 عامًا خاض هذا الموسم ثلاث مباريات فقط بقميص البرسا، حيث عانى من الغياب للإصابة مع تألق كليمنت لونجليه الذي جعله حبيسًا لدكة البدلاء بعد تعافيه، ولكن يبدو أن أومتيتي لم يفقد الأمل ويُريد أن يستمر في الكامب نو.

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أومتيتي اختتم حواره متحدثًا عن شائعات رحيله الصيف المقبل، وقال "لم تزعجني حقًا، كل ما كنت أركز عليه هو العناية بركبتي ولا شيء آخر سوى ذلك. أريد أن أبقى هنا لفترة طويلة، أنا أشعر بالسعادة هنا وأعمل بصورة جيدة جدًا.".