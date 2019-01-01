ليوناردو يفقد الأمل في التجديد لنيمار ويسلم لرحيله عن سان جيرمان

تقارير صحفية فرنسية تؤكد أن إدارة باريس سان جيرمان قد صرفت النظر عن التجديد لنيمار.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان قد صرف النظر عن فكرة تجديد تعاقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "باريس يونايتد" المقربة من النادي العاصمي والتي أكدت أن المدير الرياضي ليوناردو يرى أن رحيل نيمار عن الفريق يعد مسألة وقت.

وأكدت الصحيفة أن النجم البرازيلي لن يكون متواجدًا في صفوف باريس سان جيرمان بالموسم المقبل بحسب ما يرى ليوناردو بنفسه من الظروف المحيطة به.

ويملك نيمار عقدًا مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ مما يعني أن باريس سان جيرمان يقترب من فقدان قيمته يومًا بعد الآخر.

وكان النجم البرازيلي قد أكد لإدارة النادي في أكثر من مناسبة أنه يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان وحدد برشلونة كوجهة مفضلة بالفعل.

وشهد الصيف الماضي مفاوضات طويلة بين برشلونة وباريس سان جيرمان للحصول على خدمات اللاعب لكن مشاكل الأول المادية وطلبات الثاني الكبيرة أنهت أي أمل لحسمها في الأشهر الماضية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أيضًا كان ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات نيمار في الصيف الماضي وكان باريس سان جيرمان يفضل رحيله لهم على برشلونة.