دي يونج: لم أقلق من اللعب بجوار ميسي

يرصد كيف انتقل إلى البرسا من جديد..

أكد فرانكي دي يونج، لاعب برشلونة، أنه لم يشعر بالرهاب أو القلق عندما انضم إلى العملاق الكتلاني وجاور ليونيل ميسي والأسماء الكبيرة التي يحتضنها ملعب الكامب نو.

دي يونج انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من أياكس الهولندي في صفقة بلغت قيمتها 67 مليون يورو، وقد ظفر البرسا به بعد منافسة مع عدد كبير من الأندية الأوروبية الكيبرة أبرزهم باريس سان جيرمان.

صاحب الـ22 عامًا في تصريحات إعلامية تحدث عن كيفية انضمامه إلى برشلونة، حيث قال "عندما أشعرتني إدارة برشلونة أنها تريدني حقًا وقدموا لي خطة جيدة، سرعان ما اتخذت القرار ثم أردت أن أذهب إلى هذا النادي فقط.".

ويُعد دي يونج من الدعائم الأساسية حاليًا في برشلونة، حيث خاض هذا الموسم 17 مباراة بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، بنسبة مشاركة هي الأعلى من ضمن لاعبي البرسا بعد الحارس تير شتيجن، وقد وصل للشباك في مناسبة وحيدة.

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كما أكد دي يونج على أنه لم يهب الموقف في برشلونة، حيث قال "التدرب مع لاعبين مثل ميسي وبيكيه وجريزمان وبوسكيتس لم يجعلني أشعر بالتوتر أو شيء من هذا القبيل، ولكن عندما تخطو إلى الملعب في المرة الأولى تكون فضوليًا.".

وأتم "كنت أعرف هذه القصص مسبقًا بالتأكيد، كنت أدرك إلى أي مدى يمكن أن يلعب هؤلاء اللاعبون سويًا، لقد كنت فضوليًا أيضًا بشأن المراكز والأوضاع في الملعب، أقف كثيرًا في منتصف الملعب ولكن هذه ليست مشكلة.".

الجدير بالذكر أن برشلونة يتقاسم صدارة ترتيب الليجا رفقة ريال مدريد برصيد 28 نقطة لكل منهما بعد مرور ثلاثة عشر جولة، إلى جانب تصدر البرسا لمجموعته في دوري أبطال أوروبا والتي يتنافس فيها بقوة مع بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.