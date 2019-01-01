أوزيل يجتمع مع مسؤولي فريق آخر لمغادرة أرسنال في يناير

هل يرحل أوزيل؟

تداولت تقارير صحفية تركية عقد مسعود أوزيل، لاعب أرسنال، لاجتماع مع مسؤولي فناربخشة التركي من أجل الانضمام إليهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولا يعيش أوزيل أفضل فتراته حاليًا مع الجانرز، ففي بداية الموسم لم يُشارك بسبب أزمات بينه وبين المدرب المُقال أوناي إيمري، ورغم رحيله لكن الأمور لم تتحسن كثيرًا للنادي وللاعب نفسه.

وبحسب التقارير الصحفية من تركيا، فإن هناك اجتماعات مباشرة قد تمت بالفعل بين اللاعب والنادي، وبصورة مبدئية فالأمور تسير بإيجابية شديدة والصفقة من الوارد جدًا أن تحدث في الأيام القليلة المقبلة.

ربما سيكون أرسنال متساهلًا في رحيل الدولي الألماني بعد الأزمة الأخيرة الذي افتعلها للدوري الإنجليزي برمته في أعقاب دعمه للمسلمين في الصين، مما ترتب عليه حظر الصين لإذاعة مباراة الجانرز ومانشستر سيتي الأخيرة.

التقارير أيضًا تحدثت عن أن الصفقة إن تمت فستكون على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، وتأتي بصورة أساسية نتيجة لرغبة اللاعب نفسه في مغادرة ملعب الإمارات.

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ومن غير المعروف إذا ما كان سيستمر موقف أوزيل على ما هو عليه بعد وصول مايكل أرتيتا لقيادة الفريق اللندني خلال الساعات القليلة المقبلة، لكن الأكيد أن الأمور سلبية والصورة ضبابية للغاية بالنسبة له، وأنه يُفضِّل أن يُنهي مسيرته في المدفعجية في أقرب وقت.

الجدير بالذكر أن راتب أوزيل قد يُشكِّل عائقًا أمام انتقاله لأي نادٍ جديد، حيث يتقاضى صاحب الـ31 عامًا 360 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، وهو رقم من غير الوارد أن يتلقاه في فريق أوروبي بعد تدني مستواه في آخر موسمين.