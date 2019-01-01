بايرن ميونخ يضع عينه على ظهير مانشستر سيتي في يناير

هل تحدث الصفقة؟

تضع إدارة بايرن ميونخ أعينها نصب التعاقد مع جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بايرن ميونخ يُعاني بوضوح في مركز الظهير الأيمن، حيث بات الاعتماد بصورة أساسية على جوشوا كيميش في منتصف الملعب، وبالتالي فلا يوجد سوى بنيامين بافارد.

ومن سوء الطالع للعملاق البافاري، فإن نيكلاس زوله قد أُصيب وكذلك لوكاس هيرنانديز، مما اضطر المدرب هانزي فليك لإعادة بافارد إلى مركز قلب الدفاع لحل الأزمة بصورة مؤقتة، وبالتبعية باتت الجبهة اليمنى خالية.

وبحسب ما ذكرته تقارير من صحيفة بيلد المقربة من البايرن، فإن إدارة كارل هاينز رومينيجه تعتبر أن كانسيلو بمقدوره حل هذه الأزمة، لا سيما وأن اللاعب لا يعيش أفضل أيامه داخل السيتي.

65 مليون يورو هو الرقم الذي دفعته الإدارة الإنجليزية في سبيل التعاقد مع كانسيلو في الصيف المنقضي من يوفنتوس، ورغم ذلك، لم يزد دور الدولي البرتغالي عن كونه بديل لم يشارك بصورة أساسية سوى في عدد قليل جدًا من المباريات.

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صاحب الـ25 عامًا شارك في 6 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وقد بدا واضحًا أنه لم يُقنع المدرب بيب جوارديولا، مما جعل الصحافة الإنجليزية تؤكد أنه سيرحل في الشتاء، مع وجود أنباء عن اهتمام فالنسيا بإعادته للميستايا من جديد.

هذه ليست المرة الأولى التي يهتم فيها بايرن بكانسيلو، فقد سبق وأن حاولت الإدارة الألمانية الظفر بخدماته الصيف الماضي إلا أن اللاعب فضّل أن ينضم إلى ملعب الاتحاد حينها.

وبشكل عام، فلا يتوقع أن تُبالغ إدارة السيتي في تقديرها لسعر كانسيلو، وهو ما قد يسهل عملية المفاوضات بين الناديين ولا يُكلف إدارة بايرن الكثير في دعم جبهتها اليُمنى.