أوزيل: مستمر في أرسنال حتى نهاية عقدي

اللاعب الألماني يغلق الباب أمام شائعات رحيله

كشف مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال، عن رغبته في الاستمرار مع النادي الإنجليزي حتى نهاية عقده في 2021.

العديد من التكهنات أثيرت حول موقف اللاعب الألماني منذ بداية الموسم الماضي بعد تولي أوناي إيمري مهمة تدريب الفريق، نظراً لخلافه الشديد مع مدرب أرسنال المُقال.

الوضع تغير تماماً فور قدوم ميكيل أرتيتا، حيث أعاد أوزيل من جديد للتشكيل الأساسي للمدفعجية، وهو ما انعكس على مستوى اللاعب الفترة الأخيرة.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"سعيد جداً بالبقاء في أرسنال وأخطط للاستمرار هنا هذا الموسم وكذلك القادم أيضاً حتى نهاية عقدي مع النادي".

وأضاف:"لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث في المستقبل بعد انتهاء تعاقدي مع النادي، ولكني متحمس للفترة القادمة بغض النظر عن مصيري بعدها".

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ويأتي حديث أوزيل تزامناً مع إشادة أرتيتا بصانع الألعاب الألماني، وتعهده بفتح صفحة جديدة معه بغض النظر عن ما حدث من هبوط شديد في مستواه الأشهر الماضية.

ويغلق بذلك صاحب الـ31 سنة التكهنات حول إمكانية رحيله عن النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسط اهتمام من بعض أندية الدوري التركي والأمريكي بضمه.