أوزيل: أتمنى مساندة آرسنال في محنته

الدولي الألماني يجيب على أسألة الجمهور

تفاعل نجم آرسنال مسعود أوزيل مع جمهوره عبر "تويتر" وعلق على عدة مواضيع، أهمها موقفه من وضع ناديه الحالي وإمكانية رحيله لفريق آخر.

وتم استبعاد صانع الألعاب الألماني نهائياً من قائمة آرسنال المحلية والأوروبية، ولكن اللاعب ووكيله أكدا رغبته في البقاء حتى نهاية عقده.

اقرأ أيضاً .. بديل بيكيه حضر .. وكيل موستافي في برشلونة لحسم الصفقة

المزيد من الفرق

وقال اللاعب عبر تويتر: "الوضع صعب في النادي على الجميع حالياً، وليس لي فقط، الوضع حزين للكل، أتمنى لو بإمكاني المساعدة الآن".

وأضاف: "ولكن إذا لم أتحصل على الفرصة أتمنى على الأقل أن تتحسن النتائج قريباً".

وحول رأيه في أرسين فينجر: "كان مدرباً رائعاً وبمثابة الأب بالنسبة لي ولعديد اللاعبين، العديد يفتقدون وجوده في آرسنال".

وأبدى أوزيل رأيه في إمكانية الانتقال لتوتنهام بأن قال فقط "لا"، كما كشف عن أمنيته بمزاملة زين الدين زيدان لاعباً، وكذلك جيانلويجي بوفون، دينيس بيرجاكمب، ريدفان ديلمين، وروبرت بيريس.

وأشاد الألماني بواين روني ووصفه من الأفضل في تاريخ البريميرليج، كما عرج على المنافسة في إيطاليا وقال إن تراجع يوفنتوس يفتح الباب للبقية، وأشار إلى صعوبة توقع الفائز باللقب.

ودخل المدفعجية في أزمة نتائج محلياً جعلت الفريق قريباً من مقاعد الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ودع كأس كاراباو.