بديل بيكيه حضر .. وكيل موستافي في برشلونة لحسم الصفقة

برشلونة يجد بديل بيكيه في آرسنال

أكد أحد أفراد الإدارة لنادي آرسنال أن وكيل المدافع الألماني شكودران مصطفي موجود في برشلونة للحديث عن انتقال محتمل للاعب إلى النادي الكتالوني.

وينتهي عقد صاحب الـ28 عامًا مع آرسنال الصيف المقبل، لذلك فسيكون سعره رخيصًا كما أنه يمتلك خبرة في الدوري الإسباني بتمثيله لفالنسيا في فترة مميزة جدًا كانت له.

الصحافة تحدثت أن هناك تواصلًا بالفعل قد تم بينه وبين نادي برشلونة وهو المرشح الأول حاليًا ليكون البديل المحتمل للمصاب على مستوى الركبة جيرارد بيكيه.

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وقام وكيل أعمال موستافي بنشر صورة له عبر شبكات التواصل الاجتماعي وملعب كامب نو في الخلفية مرفقًا بالنص: "جاهز للاجتماع".

اللاعب الذي ينتظر الانتقال إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الشتوي ليعوض المصاب جيرارد بيكيه لا يعيش وضعًا مثاليًا بالنسبة للموسم الحالي مع آرسنال.

موستافي بدأ الموسم مصابًا وكان ظهوره الأول في هزيمة فريقه أمام ليستر سيتي، عندما عوض دافيد لويس في الدقيقة 59 ولم يقدم شيئًا يذكر.

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يذكر أن آرسنال كان أحد الأندية التي تعاقد برشلونة مع عدد من لاعبيها في السنوات الأخيرة وكانت أبرز الأسماء هي ألكساندر سونج وتوماس فيرمايلين وقبلهما تييري هنري وفابريجاس.