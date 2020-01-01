أوباميانج يشكو من الإرهاق ويمدح لينو

سعيد لتحقيقه رقم كبير من الأهداف في البريميرليج

أعرب بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على إيفرتون، ولكنه اشتكى بوضوح من الإجهاد الكبير لضغط المباريات مؤخرًا.

أرسنال التقى مع أولمبياكوس مساء الخميس في الدوري الأوروبي ثم ارتاح لمدة 72 ساعة ليلتقي الأحد بإيفرتون وينتصر عليه بثلاثية لهدفين بشق الأنفس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أوباميانج أحرز هدفين من ثلاثية الجانرز في مرمى التوفيز، وبعد المباراة تحدث للصحافة وقال "لقد كان أسبوعًا صعبًا، كان من الصعب اليوم الحصول على بعض الطاقة بعد مباراة الدوري الأوروبي.".

المزيد من الفرق

برشلونة يخطط لضم مدافع فالنسيا

كما أضاف "الجميع بخير ويمنح 100% من مجهوداته في أرض الملعب. يسعدنا أن يكون لدينا بيرند لينو، لقد أنقذنا أكثر من مرة في اللحظة المناسبة، نحن فخورون به.".

وأتم "بالنسبة لهدفي الأول، كانت كرة رائع من دافيد لويز، ركضت فقط عبر الدفاع وانفردت بالمرمى. وصولي للهدف الخمسين في البريميرليج؟ أنا دائمًا سعيد لتسجيل الأهداف.".

في الوقت نفسه، تحدث بيرند لينو، حارس أرسنال، وقال "يمكنك أن ترى كيف كانت قوتنا في النهاية، كُنّا نقاتل، كان الجميع سعداء بهذه المباراة لأننا استحققنا الفوز بعد هذا الأسبوع الصعب.".

يذكر أن أرسنال بالفوز أصبح في المركز التاسع برصيد 37 نقطة وبفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، و4 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس الذي بات مؤهلًا لدوري أبطال أوروبا بعد إيقاف مانشستر سيتي عن المشاركات الأوروبية بدءًا من الموسم المقبل.