أوباميانج: لا أعرف ما هو الخطأ في أرسنال!

هل هو شعور بالمسؤولية؟

أبدى بير إيميرك أوباميانج، مهاجم أرسنال، امتعاضه من عجز الجانرز على تحقيق الانتصار أمام ساوثامبتون، وأكد على أنه وجميع اللاعبين يشعرون بخيبة الأمل تمامًا كالمشجعين.

أرسنال تمكن بصعوبة بالغة من اقتناص نقطة التعادل في اللحظات الأخيرة في المباراة التي أُقيمت على ملعب الإمارات، ليبدو الغضب واضحًا على جميع متتبعي المباراة من الملعب، وتسرب اليأس للجميع من مستقبل كتيبة أوناي إيمري.

أوباميانج، والذي تقلد شارة القيادة خلفًا لجرانيت تشاكا، عبّر هو الآخر عن خيبة أمله، ولكنه عاد ووعد الجمهور بان الفريق بأكمله سوف يبذل قصارى جهده في سبيل تحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة من الموسم.

الدولي الجابوني تحدث للموقع الرسمي لأرسنال بعد المباراة وقال "لا أعلم إذا ما كان النقد لنا عادلًا الآن، ولكن ما أستطيع قوله أن الفريق يشعر بخيبة الأمل تمامًا كما يشعر المشجعين.".

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"عندما نلعب بصورة جيدة ولا ننتصر، نحن أول من يشعر بالإحباط، سنحاول مواصلة القتال، أعتقد أننا نمتلك الجودة الكافية للعودة ويجب علينا أن نقاتل في المباريات المقبلة."

وعند سؤاله عن الأسباب التي تجعل الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لأرسنال، فأجاب "حقيقةً أنا لا أعرف، لا أعرف. أعتقد أن على الجميع أن يسألوا أنفسهم لماذا؟ وما الذي يستطيع كل منهم تغييره.".

وأضاف "على الجميع القيام بذلك، أنا أولًا من سأفعل، سأحاول العمل بكل ما لديّ من قوة وأن أُعيد الفريق مجددًا إلى طريق الفوز.".

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صاحب الـ 30 عام اختتم حديثه قائلًا "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله أننا كلاعبين سنواصل العمل، علينا أن نجد حلًا سويًا، أعتقد أننا ينبغي أن نبقى أقوياء، نحن رجال وعلينا مواصلة العمل الشاق.".

يذكر أن تعادل اليوم قد وضع أرسنال في المركز السابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة من 13 مباراة وبفارق 7 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، الهدف الأول للفريق اللندني هذا الموسم.