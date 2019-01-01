إيمري: محبط بعد التعادل وإدارة أرسنال تدعمني بشكل يومي

المدفعجية يفشلون من جديد في تحقيق الفوز بالبريميرليج"

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أنه يشعر بالإحباط بعد تعادل فريقه مع ساوثامبتون 2/2 بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

داني إينجز نجح في تسجيل الهدف الأول للضيوف بالدقيقة الثامنة، قبل أن يعادل أليكساندر لاكازيت النتيجة للمدفعجية بالدقيقة 18.

ساوثامبتون عاد بهدف آخر لجيمس وارد براوز من ركلة جزاء في الدقيقة 71، ولكن لاكازيت عاد من جديد بالتعادل في الوقت القاتل.

إيمري قال بعد هذه النتيجة:"نشعر بإحباط كبير وأتفهم غضب الجماهير، ساندونا 90 دقيقة ولكن خذلناهم في النهاية".

وأضاف:"قدمنا أفضل 20 دقيقة بالموسم كله في أول 20 دقيقة من الشوط الثاني، ولكن فشلنا بتحقيق الفوز وخرجنا بتعادل غير كافي".

وتابع:"ما نحتاجه الآن هو استعادة الثقة مرة أخرى واللعب بشكل أفضل، وتغيير الخطة يحدث لمحاولة إيجاد الحلول للخروج من هذه الأزمة".

واستكمل:"خطة اللعب بـ3 مدافعين تمنحنا قوة دفاعية أكبر، وقمت بتغييرها نظراً لحاجتنا للهجوم وتعديل النتيجة".

مستقبله ودعم الإدارة:"يساندوني يومياً ويمنحوني الثقة الكاملة، وأريد مساعدة الفريق على التحسن والظهور بمستويات أفضل".

وتأتي هذه النتيجة استمراراً لفشل المدفعجية في تحقيق أي انتصارات بالدوري لـ5 مباريات متتالية، بالتعادل مع كريستال بالاس وولفرهامبتون والهزيمة من شيفيلد يونايتد وليستر سيتي قبل التعثر أمام القديسين.

يذكر أن تعادل أرسنال يعني مروره بـ5 مباريات بدون أي تحقيق أي فوز بالبريميرليج، ليحتل المركز السابع بالبطولة بـ18 نقطة.