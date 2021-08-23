أنشيلوتي يهاجم دفاع ريال مدريد ويشكك في فينسيوس

تبعات التعادل بين ليفانتي وريال مدريد

ظهر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، محبطًا وغاضبًا من خسارة فريقه نقطتين بعد التعادل مع ليفانتي.

غضب كارلو كان كبيرًا أيضًا من الشكل الدفاعي المهزوز الذي ظهر به لاعبوه في الشوط الثاني.

ماذا حدث في مباراة ريال مدريد وليفانتي؟

فقد ريال مدريد نقطتين مبكرتين حين تعادل مع مضيفه ليفانتي 3-3 في ثاني جولات دوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليجا".

ريال مدريد تقدم بهدف جاريث بيل في الشوط الأول، لكنه تلقى هدفين مبكرين في الشوط الثاني قبل أن يدرك فينسيوس جونيور التعادل للريال الذي تلقى هدفًا مجددًا بعد خطأ دفاعي، إلا أن فينسيوس عاد وأنقذ فريقه بهدف التعادل.

وخسر ريال مدريد، في المركز الثاني بأربع نقاط، فرصة مزاحمة حامل اللقب أتلتيكو مدريد الذي ينفرد بالصدارة بست نقاط.

ماذا قال أنشيلوتي عن المباراة؟

تحدث مدرب ريال مدريد عقب اللقاء وقال: "مباراة مجنونة. بعد التحكم في الشوط الأول فرطنا في نقطتين، بعد شوط أول جيد جدًا".

وواصل أنشيلوتي "من الصعب شرح ذلك. علينا البحث عن أي تفاصيل، خرجنا بغصة في حلقنا، علينا أن نهتم أكثر".

ماذا ينقص فينسيوس؟

أثنى كارلو على فينسيوس الذي سجل هدفين بعد نزوله بديلًا "لديه إمكانيات كبيرة. يجب أن يسجل لكن لا أعرف إن كان سيصبح هدافًا عظيمًا. بهذه الإمكانيات عليه تسجيل أهدافًا عديدة. سيكون أمرًا مهمًا لنا. بعض الأوقات الأكثر أهمية هو أن تنهي المباراة لا أن تبدأها. أشياء مهمة إن كنت فائزًا أم لا".

وتطرق كارلو للحديث عن لاعبه الآخر إيسكو "ربما كان واحدًا من أفضل لاعبينا. التشكيل الذي بدأ هو الأمثل، كنا نفكر في الأكثر جاهزية كتغيير بيل، لكن الالتزام الدفاعي يجب أن يكون أفضل".

هل أنشيلوتي راضٍ عن دفاع فريقه؟

تلقى ريال مدريد 3 أهداف في شوط واحد وقال أنشيلوتي عن دفاع فريقه: "الشوط الأول كنا جيدين جدًا. في الشوط الثاني لم نبدأ بأداء جيد. الهدف الثالث كان سوء حظ. الهدف الأول كان خطأ؛ الدفاع يقف بشكل سيئ. في الهدف الثاني كنا 3 ضد 2 وهذا لا يمكن أن يحدث".

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