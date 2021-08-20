على رأسهم هدافان.. ريال مدريد يرفض 4 لاعبين لأجل مبابي

مبابي هو الهدف الكبير لريال مدريد.

لا يشغل بال إدارة ريال مدريد الإسباني حاليًا سوى التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

إدارة النادي الإسباني رفضت العديد من الأسماء الكبيرة المعروضة لأن ريال مدريد يستهدف فقط التعاقد مع مبابي.

من مِن اللاعبين رفضتهم إدارة ريال مدريد؟

لم تفكر إدارة ريال مدريد في الدخول في صفقة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف الدوري الألماني، الذي يبدو قريبًا من الرحيل عن بايرن ميونخ، كما أنهى المدرب كارلو أنشيلوتي سريعًا التقارير التي تتحدث عن عودة هداف الفريق التاريخي كريستيانو رونالدو، المدرب الإيطالي نفى تلك التقارير علانية.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية فإن ريال مدريد كذلك رفض بعض الأسماء المطروحة عليه منها لاعب ليون الفرنسي حسام عوار وتشواميني لاعب موناكو.

لماذا يرفض ريال مدريد الجميع؟

يرفض ريال مدريد التعاقد مع أي لاعب لأن الهدف الرئيس التعاقد مع مبابي.

التعاقد مع مبابي لن يكون سهلًا بل سيكلف إدارة ريال مدريد التي ترغب في توفير ما جنته من سوق الانتقالات في الموسمين الماضيين "185 مليون يورو"؛ التعاقد مع أي لاعب سيُعني اقتطاع مبلغ من صفقة مبابي المنتظرة.

إدارة ريال مدريد زادت المبلغ السابق بما يقرب من 40 مليون يورو بتخليها عن مارتن أوديجارد لأرسنال صباح اليوم.

ما وضع مبابي الحالي؟

ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الصيف المقبل.

إدارة النادي الباريسي تسعى بكل الطرق لتجديد عقد لاعب فرنسا الشاب لكن الأخير راغبًا في الرحيل وتحديدًا إلى ريال مدريد كما تقول التقارير.

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