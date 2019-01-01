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الدوري الإنجليزي الممتاز

أليسون: مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظاً للتتويج بالبريميرليج

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ليفربول يملك فارق أربع نقاط على سيتي في صدارة الترتيب
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رجح البرازيلي أليسون، نجم ليفربول، كفة مانشستر سيتي على فريقه في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويتصدر ليفربول الترتيب حالياً بفارق أربع نقاط عن سيتي بعد مرور 23 جولة من عمر البريميرليج.

وقال أليسون للمراسلين بمعسكر الفريق بدبي: "ليفربول يملك الجودة للمنافسة على كبرى البطولات، ولا يوجد شك في ذلك".

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وأكمل: "ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل ومن المهم معرفة موقفنا، سيتي أثبت قوته الموسم الماضي وفاز بأريحية باللقب".

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وواصل البرازيلي: "العام الحالي استثمر جيداً والفريق تحسن، هم خصم قوي للغاية والمرشح الأبرز، ولكن نحن نطمح للتتويج ونملك اللازم".

وختم: "نريد الفوز، ولكن علينا أخذ الأمر خطوة بخطوة ونبقى على أرض الواقع".

ويستأنف ليفربول مشواره بالدوري المحلي مساء الأربعاء عندما يستضيف ليستر سيتي.

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