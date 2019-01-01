أرسنال يضع عيسى ماندي كهدف محتمل

معاناة دفاعية كبيرة للمدفعجية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أرسنال يراقب عن كثب النجم الجزائري عيسى ماندي، لاعب ريال بيتيس، تمهيداً لضمه في الفترة المقبلة.

ويعاني أرسنال على الصعيد الدفاعي، إذ اهتزت شباكه في 32 مناسبة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام، وضربت الإصابات خطه الخلفي.

وأفاد موقع "إل ديسمارك" أن أوناي إيمري، مدرب أرسنال مهتم بخدمات المدافع الجزائري ولكن لم يقرر بعد التحرك لضمه الآن أم في يونيو.

وكشف التقرير أن العقبة بالنسبة لأرسنال هي الشرط الحزائي في عقد ماندي مع بيتيس، والذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو.

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(🎥: FB/Mohammed Nakhala ) pic.twitter.com/DccHhu0yvD — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

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وأشار التقرير لرغبة بيتيس في الحفاظ على قائده في ظل رفضه لعرض وست هام المقدر بأربعة عشر مليون يورو والعمل على تجديد عقده ورفع قيمة الشرط الجزائي.

وكان آخر المصابين في صفوف أرسنال هو الثنائي لوران كوسييلني وسوكراتيس باباستادوبولوس بلقاء الفريق مع مانشستر يونايتد مساء الجمعة.

وكان ماندي قد انضم لبيتيس من صفوف ريمس في 2016.