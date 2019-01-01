أليجري يشتبك مع لاعب إنتر السابق ويطالبه بالصمت

غضب كبير من أليجري بعد ديربي إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دخل مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري في سجال حاد مع محلل سكاي ولاعب إنتر السابق دانيلي أداني أثناء تحليل ديربي إيطالي، وذلك بعد الانتقادات المتبادلة بين الطرفين.

وتعادل يوفنتوس مع مضيفه إنتر بهدف لكل جانب مساء السبت في قمة الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإيطالي.

وقال أليجري: "أنا شخص عملي وليس أضع النظريات مثلكم، أنت أول من يقرأ كتاب في الكرة ولا يفقه شيء، لم تدرب أبداً، ماذا أضفت؟ الآن سأتكلم وتصمت أنت، أنا شخص يملك ستة ألقاب دوري".

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وحاول من في الستوديو تهدئة أليجري ودفعه لاستكمال اللقاء، كما طلب أداني من أليجري أن يعود للحديث، ولكن مدرب يوفنتوس رفض إجراء المزيد من اللقاءات الصحفية.

وكان أداني قد شن هجوماً حاداً بحق أليجري وأساليب لعبه في أعقاب الخسارة من أياكس ووداع دوري الأبطال، وهو ما يفسر حالة الاحتقان بين الطرفين.

تصريحات أداني حول أساليب أليجري في ستوديو تحليل المباراة أثارت أليجري بعدما قال الأول إن مدرب يوفنتوس يحاول تطبيق أساليب كرة السلة مع الفريق دون نجاح.

وضمن يوفنتوس الجولة الماضية تتويجه رسمياً بلقب الدوري الإيطالي الثامن على التوالي، البطولة الوحيدة هذا الموسم بعد وداع دوري الأبطال والكأس.