أليجري: من الرائع وجود رونالدو في فريقنا

مدرب يوفنتوس ماسيلمليانو أليجري ينهال بالمديح على رونالدو بعد التعادل مع الإنتر

فيسبوك تويتر محمد عماد

انهال ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس بالمديح على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد التعادل مع إنتر ميلان في المباراة التي استضافها ملعب جيوزيبي مياتزا في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين من الكالتشيو.

وكان رونالدو قد أحرز هدف التعادل في المباراة التي انتهت بهدفٍ لكل فريق، لينقذ البيانكونيري من خسارة معنوية في ديربي إيطاليا، رغم حسمهم للفوز بالسكوديتو منذ الجولة الماضية.

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وقال أليجري في تصريحاته بعد المباراة: "تواجد لاعب مثل كريستيانو رونالدو في فريقنا أمر لا غنى عنه، قبل الهدف أهدر فرصة محققة، ولكن شخصيته ساعدته على تدارك الخطأ وإدراك هدف التعادل وتغيير نتيجة المباراة".

كما أضاف مدرب فريق السيدة العجوز: "كان من الممكن أن نتأخر في النتيجة بهدفين دون رد، لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني ولكن مواجهة الإنتر لم تكن سهلة، فهو خصم قوي، أمام أياكس لم نحسن التعامل في الهجمات المرتدة، والأمر تكرر أمام فيورنتينا الأسبوع الماضي، ولكن اليوم كان دفاعنا أقوى".

يذكر أن هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يتوج فيها يوفنتوس بالسكوديتو.