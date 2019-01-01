سباليتي عن مستقبله: من الممكن أن أبقى 100 عام أخرى في إنتر

سباليتي: تسيدنا الشوط الأول ويوفنتوس لعب على المباغتة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رفض لوتشيانو سباليتي الحديث عن مستقبله مع إنتر، حيث قال إنه من الممكن أن يبقى 100 عام إضافي كمدرب للنيراتزوري.

وتعادل إنتر مع ضيفه يوفنتوس بهدف لمثله في ديربي إيطاليا، ليبقى الصراع بينه وبين روما وميلان وأتالانتا قائمًا على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وعقب المباراة، قال سباليتي إن إنتر لعب مباراة كبيرة وكان يستحق الفوز بها، ولكن التفاصيل الصغيرة حالت بينه وبين النقاط الثلاثة.

وأضاف: "تسيدنا المباراة بشكل كلي في شوطها الأول، ولم نكن كذلك في الشوط الثاني، انخفض الأداء وبدأنا نترك الكرة في أوقات كثيرة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "يوفنتوس لعبوا على التفاصيل الصغيرة، واستغلوا الحد الأدنى من المساحات التي وجدت في دفاعنا من أ<ل المباغتة عن طريق رونالدو"

وحول مستقبله قال: "لن أرحل عن إنتر، أريد أن أظل هنا، وربما أظل هنا لـ 100 عام أخرى لا أحد يدري، أنا سعيد هنا ولا حديث عن رحيلي"

وأضاف: "أمامنا مواجهات صعبة ولكن سنعمل من أجل الفوز بها من أجل إنهاء الموسم في المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا"

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يذكر أن الأحاديث الصحفية في إيطاليا تتحدث في الفترة الأخيرة عن رحيل محتمل للمدرب لوتشيانو سباليتي عن إنتر بنهاية الموسم الحالي.