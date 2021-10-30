أليجري في تصريح صادم: يوفنتوس الآن فريق منتصف جدول!

هجوم كبير ربما..

أظهر مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري امتعاضه من هزيمة فريقه على يد هيلاس فيرونا، معتبرًا أن على الجميع تقبل حقيقة أن اليوفي الآن "فريق منتصف جدول".

وتعرض يوفنتوس للهزيمة الرابعة في 11 مباراة بالكالتشيو هذا الموسم على يد هيلاس، بعد ثنائية أحرزها جيو سيميوني رغم محاولات العودة بهدف ماكيني.

الهزيمة خلّفت يوفنتوس في المركز التاسع من الدوري الإيطالي، ويؤمن أليجري أن كتيبته الحالية تستحق هذا المركز المتدني بالسيري آ بدلًا من المنافسة على اللقب.

ماذا قال أليجري بعد الهزيمة من هيلاس فيرونا؟

وفي حديثه لشبكة دازن، قال أليجري "الكلمات لا معنى لها الآن، نحن في موقف سيئ، علينا أن نقبل حقيقة أننا الآن فريق منتصف جدول".

كما أضاف "يمكننا الخروج من هذا الموقف بمزيد من التصميم والجودة".

وواصل أليجري تصريحاته الجريئة "لا فائدة من الشعور بالأسف على حالنا، هذا لن يساعد، نحتاج فقط التركيز على ما نحتاج للقيام به".

"قائمة فريقنا جيدة، لكن الأمور لا تسير دائمًا على ما يرام في كرة القدم، علينا أن نتفاعل بكل فخر وتصميم."

ما هي أسباب الهزيمة من هيلاس فيرونا؟

أما عن أسباب الهزيمة من هيلاس فيرونا، فقال أليجري "لقد أدركنا أنهم سيجعلونها معركة بدنية وإن لم تواجههم هكذا فسوف تخسر".

وتابع "ارتداء قميص يوفنتوس لا يمنحنا ضمانًا أننا سنتغلب على كل أندية منتصف الجدول، علينا أن نكسب كل نقطة ونتجه إلى الطريق الصحيح".

وأتم أليجري حديثه الناري "كان خطأنا هو افتراضنا أننا أفضل من هيلاس فيرونا، الحقيقة أننا الآن لسنا كذلك، يجب أن نكون واقعيين".

ما هو وضع يوفنتوس محليًا وأوروبيًا؟

يوفنتوس الآن يتخلف عن صاحب صدارة الدوري الإيطالي، نابولي، بفارق 13 نقطة، وهو فارق قد يزيد إن فاز نادي الجنوب في مباراته بهذه الجولة من الكالتشيو.

لكن الوضع الأوروبي جيد، فيوفنتوس يحتل صدارة مجموعته بدوري الأبطال بثلاثة انتصارات وبالتفوق على حامل اللقب ومتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، تشيلسي.

يوم الثلاثاء يلعب البيانكونيري مباراة هامة للغاية أمام زينت لحسم مسألة التأهل إلى ثمن نهائي ذات الأذنين.

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