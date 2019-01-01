ما القصة وراء أشهر احتفالات محمد صلاح بالأهداف بقميص ليفربول؟

أظهر محمد صلاح العديد من المشاعر المختلفة أثناء احتفاله التلقائي بأشهر الأهداف له مع فريقه الحالي ليفربول بطرق متنوعة، فما القصة وراء كل منها؟

مما لا شك فيه، تعتبر الأهداف في كرة القدم مهمة للغاية ولكنها قد لا تكون الطريقة الوحيدة لتخليد ذكرى هذا أو ذاك المهاجم، ففي بعض الأحيان لا تقل الاحتفالات أهمية عنها ويعتبر محمد صلاح من أكثر المهاجمين المهتمين بترك بصمته داخل الشباك وأمام الجمهور أيضاً وهو يعبر عن سعادته بالهدف الذي أحرزه.

اشتهر كريستيانو رونالدو باحتفاله الذي يصرخ فيه ويقول كلمة "سي"، في حين أن أنطوان جريزمان يحاول دائماً اختيار بعض الرقصات المختلفة، ولكن الفرعون المصري يحاول اللجوء إلى أساليبه المميزة التي لم يقلدها غيره من قبل، على أن يكون لكل منها دلالة أو إشارة ما .

إذا كنت محتاراً لفهم السبب وراء طريقة احتفال محمد صلاح ببعض الأهداف، فأنت في المكان الصحيح لفهم ما كان يقصده نجم هجوم ليفربول في الفترة الماضية.

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احتفال "اليوجا" من محمد صلاح

قبل نهاية موسم 2018-19 احتفل محمد صلاح بإحدى أهدافه بطريقة تبدو مألوفة بعد تقليد إحدى حركات رياضة اليوجا، وذلك في مباراة تشيلسي التي أُقيمت على أنفيلد وانتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين سجلهما ماني والفرعون المصري الذي قام برفع ساقه اليسرى ووضعها على ركبة ساقه اليمنى، قبل أن يضع يديه معاً كما لو كان يُصلي.

فسر صلاح هذا الاحتفال في تصريحاته لقناة سكاي سبورت عقب نهاية المباراة وقال: أنا رجل اليوجا، أنا أمارس تلك الرياضة، وقد خطر الأمر في عقلي لذا فعلته، تُشير تلك الحركة التي تُعني الشجرة إلى التوازن مما جعل أحد معلمي اليوجا يتكهن بأنها إشارة من صلاح لالتزامه مع ليفربول.

احتفال "الأنف" لمحمد صلاح

شهد نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 أمام توتنهام احتفالاً غير تقليدياً من محمد صلاح، عقب أن سجل الهدف الأول لفريقه في بداية المباراة من ركلة جزاء.

أشار صلاح إلى علامة X بأصبعه، قبل أن يرفعها إلى جانبي أنفه ويغلقه، ثم أخرج لسانه، لم يفسر مهاجم الريدز السبب وراء هذا الاحتفال ولكنه يُرجح أن يكون رداً منه على بعض محاولات جماهير السبيرز للسخرية منه.

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احتفال "الأذرع المفتوحة" لمحمد صلاح

يعد احتفال الأذرع المفتوحة أحد أشهر الاحتفالات لمحمد صلاح، عندما يقف أمام الجمهور، ينظر إليهم بكل ثقة وذراعيه ممدوتان، تلك الحركة التي تستدعي المشهد الشهير من فيلم "جلادياتور" عندما قام ريدلي سكوت بتوجيه سؤاله لماكسيموس "الذي قام بدوره راسل كرو" وقال له: ألا تستمتع؟

يمكن أيضاً تفسير هذا الاحتفال بأنه إشارة منه إلى أغنية جمهور ليفربول له التي تصفه فيها بالملك المصري، وكأنه في تلك اللحظة يقف منتصراً أمام شعبه.

احتفال "سجود" محمد صلاح

مثله مثل العديد من اللاعبين، يعتبر محمد صلاح متديناً للغاية، وواحدة من أشهر احتفالاته الروتينية هي أداء صلاة الشكر من خلال وضع ركبتيه ورأسه على أرض الملعب في ما يعرف باسم "السجود"، ذلك الذي يؤديه العديد من اللاعبين المسلمين في العالم ومن بينهم ساديو ماني زميله في فريق ليفربول.

يتحدث محمد صلاح عن ذلك الاحتفال في إحدى تصريحاته لشبكة سي إن إن عام 2018 ويقول: أنه ليس تقبيلاً للأرض، أنه شئ يشبه الصلاة وتوجيه الشكر لله على ما حدث، ولكن نعم أنها فقط مجرد صلاة مستمرة من أجل الفوز.

وأضاف: لقد كنت أفعل ذلك دائماً منذ أن كنت صغيراً، وفي كل مكان.. ولكن ليس صلاح وماني فقط هما من يحتفلا بإشارة دينية، حيث اعتاد اللاعبين المسحيين وأبرزهم نيمار على رشم علامة الصليب ورفع أيديهم إلى السماء.