الدوري الإنجليزي

أدريان يرد على ادعاءات الغيرة بين صلاح وماني

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لاعب ليفربول الجديد أدريان يرد على الأنباء التي تتحدث عن وجود غيرة بين كل من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب اللاعب الجديد لفريق ليفربول أدريان عن سعادته بالتواجد في فريق واحد رفقة الثنائي محمد صلاح وساديو ماني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي، وأكد خلالها أن الأنباء المنتشرة حول وجود حالة غيرة بينهما غير صحيح.

وقال أدريان: "أنا سعيد للغاية من أجل كل من محمد صلاح وساديو ماني، هما يقومان بعمل عظيم، ويتفاهمان بشكل رائع في المباريات".

واضاف: "هما رائعان على المستوى الفردي، كذلك هما صديقان داخل غرفة الملابس، ويمكن للجميع أن يشعر بذلك الأمر داخل الملعب".

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واختتم تصريحاته: "لقد لعبت ضدهما في العديد من المرات، لكن الآن ألعب معهما وذلك أمر ممتع للغاية، ومشاهدتها من مكاني في حراسة المرمى مذهلة".

جدير بالذكر أن أدريان كان قد انضم لصفوف ليفربول بشكل مجاني هذا الصيف ليكون بديلًا لسيميون مينيوليه الذي رحل عن الريدز.

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