أرسنال يُخيب الآمال من جديد بهزيمة على يد برايتون

نتائج كا

واصل أرسنال نتائجه السلبية، وهذه المرة بهزيمة جديدة على ملعب الإمارات من ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس في ختام منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

هذه هي المباراة الأولى للمدرب الجديد المؤقت فريدي ليونبيرج على ملعبه ووسط جمهوره، بعد المباراة الأولى التي تعادلها أمام نوريتش سيتي مساء الأحد الماضي، وكانت التوقعات تسير إلى تحسن النتائج بعد إقالة المدرب أوناي إيمري، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق.

أرسنال قدّم مباراة أقل ما توصف بالكارثية على الصعيدين الهجومي والدفاعي، ليُمنى بهزيمة جديدة تُجمد رصيده عند النقطة التاسعة عشر في المركز العاشر، في الوقت الذي ارتقى فيه برايتون إلى المركز الرابع عشر ووصل رصيده إلى 18 نقطة.

مباراة مخيبة للغاية بالنسبة لأرسنال، فالفريق لم يظهر خطورة تذكر على مرمى الضيوف في الشوط الأول، وكانت المباراة هادئة بصورة غريبة جدًا وغير متوقعة تمامًا..

لكن الدقيقة 36 شهدت أخيرًا اللقطة المضيئة في الشوط الممل، عندما أحرز آدم ويبستر هدف التققدم لبرايتون، ليحل شعور التعجب على كل المتواجدين في ملعب الإمارات.

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الشوط الثاني انطلق بنوع من التحسن بالنسبة للجانرز، إذ أن كتيبة ليونبيرج أخيرًا قررت أن تهاجم وتظهر في الصورة، وبالفعل بمجرد الضغط تمكنوا من إحراز هدف التعادل عبر لاكازيت في الدقيقة 50.

لكن الأمور عادت إلى ما كانت عليه في الشوط الأول، فهدأت المباراة للغاية ولكن برايتون كانت لديه بعض ملامح الخطورة أمام دفاع أرسنال المفتوح على مصرعيه كما جرت العادة.

الدقيقة 80 شهدت صدمة كبيرة لأرسنال، عندما وضع مورفي رأسية نموذجية مُعلنًا عن تقدم الضيوف من جديد وسط ذهول الحاضرين مما آلت إليه الأمور في مباراة يفترض أنها كانت بالمتناول.

محاولات واهية للغاية من أرسنال، فرأسية وحيدة من مارتينيلي شكلت خطورة، عدا ذلك لم يُظهر أرسنال أي رد فعل، بل كان برايتون بمقدوره وضع الثالث، لتنتهي المباراة بهزيمة جديدة للفريق اللندني.