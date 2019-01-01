أليجري يُعلن: لن أدرب هذا الموسم

طموحات أرسنال تنتهي..

أعلن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، أنه لن يعود إلى التدريب من جديد هذا الموسم، وحدد يونيو المقبل كموعد لجلوسه على دكة بدلاء فريقه المقبل.

اسم أليجري ارتبط بالعديد من الأندية في الأشهر الماضية، ولعل الأبرز على الإطلاق كان أرسنال بعد إقالة أوناي إيمري منذ أسابيع قليلة، لكن يبدو أن المدرب الإيطالي قد أنهى اللغط بإعلانه التريث حتى الموسم الجديد.

شبكة ESPN أجرت مقابلة مع أليجري، أجاب فيها على عدد من التساؤلات الهامة، كان أبرزها عن ما إذا كان جائعًا للعودة إلى التدريب من جديد، ولكن ردود مدرب ميلان الأسبق اتسمت بعقلانية شديدة، إذ أكد على أنه يدرس خطوته المقبلة بهدوء شديد.

"سوف أعود في يونيو، لا أعرف إن كان يمكنك أن تنعت هذا بالإجازة أم لا. أنا وبرانشيني (وكيله) قد وصلنا إلى هذا القرار منذ أن رحلت عن يوفنتوس، لقد كان الأمر واضحًا بأنني سآخذ العام المقبل راحة."

كما تابع "كان لدي 18 عامًا كلاعب ثم 16 عامًا كمدرب، توقفت للمرة الأولى بعد 34 عامًا من العمل المتواصل. أنا سعيد، أُتيحت لي الفرصة حتى أفكر وأتحدث مع الناس، أفعل أشياءً في حياتي الخاصة أيضًا مثل الذهاب إلى المسرح وبعض المعارض الفنية وقراءة الكتب.".

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الدوري الإنجليزي الممتاز قد يكون هو الوجهة المقبلة لأليجري، فاسم أرسنال ليس الوحيد الذي ارتبط بتدريبه، إذ يُعد مانشستر يونايتد على وجه الخصوص من أكثر الأسماء التي رُشحت للظفر بخدماته، ولم يخفِ صاحب الـ52 عامًا تطلعه للذهاب إلى بريطانيا، وأكد أنه يتعلم اللغة الإنجليزية حاليًا.

"نعم، أنا أتلقى دروسًا في اللغة هنا في ميلانو، إنني أتحدث جيدًا ولكن أجد بعض الصعوبة في الاستماع. إذا كنت أتحدث لشخص وساعدني بالتحدث ببطء فإنني سأفهم ما يقول. أقرأ كتبًا بالإنجليزية وأُتابع أفلامًا وكذلك يمكنني أن أُدرك اللغة بشكل جيد."

في الوقت نفسه، فاعتبر أليجري أنه من الهام عليه التركيز بشأن اتخاذ خطوته المقبلة في عالم التدريب، فبعدما حقق 6 ألقاب للدوري الإيطالي رفقة اليوفي، مع وصوله إلى دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، يُصبح لزامًا عليه انتقاء فريقًا يضمن من خلاله النجاح والتقدم وليس العودة للخلف.

المدرب الإيطالي اختتم حديثه بقوله "العام القادم سيكون عامًا هامًا، سيكون هامًا للخيار الذي سأتخذه وأبدأ في الاستعداد لذلك جيدًا. بعد هذه السنوات الطويلة في يوفنتوس، لا أريد أن أعود وأظهر بصورة سيئة، هذا ما يدور في ذهني ويشغله حاليًا.".