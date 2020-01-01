ليمان يثير حالة من الغضب بتصريحات غريبة عن كورونا

هجوم عنيف على الحارس الألماني بموقع تويتر

أثار ينز ليمان حارس أرسنال ومنتخب ألمانيا السابق، حالة من الجدل بشأن تصريحاته الغريبة حول فيروس كورونا الذي انتشر بشكل واسع على مستوى العالم.

عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 217 ألف حالة إيجابية، نتج عنها 9 آلاف وفاة، بالإضافة لتوقف الأنشطة الرياضية ومختلف الدوريات الأوروبية بأغلب البلدان.

ألمانيا تعتبر من أشد المتضررين بالفترة الأخيرة مع إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وسط نصائح للمواطنين بالبقاء في المنزل لتجنب انتشار الفيروس، وهو ما لا يتفق معه ليمان.

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وقال أسطورة أرسنال:"من الصعب جداً تصديق ما يحدث، الجانب الأخلاقي يتلاشى في أوروبا على مدار السنوات الماضية وفقاً لما شاهدناه في 8 مارس الجاري".

وأضاف:"دعونا ننتظر لفترة أخرى هذا الأسبوع، ماذا لو تضرر الناس بشكل أكبر من إغلاق المصالح وعدم نزول الشارع؟".

وتابع:"هل من الأفضل البقاء بالمنزل والانعزال التام وفقدان وظيفتك الناجحة، هل ستشعر بالمرض وتتعرض لأزمة مالية ضخمة من هذا التصرف أكثر من الفيروس؟".

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وتسببت هذه التصريحات في هجوم عنيف جداً من أغلب المتابعين على الحارس الألماني، حيث طالبوه بالتركيز على كرة القدم وعدم الحديث عن أشياء أخرى.

يذكر أن ليمان قضى 5 سنوات مع أرسنال، وكان أحد أهم أفراد جيل لقب اللاهزيمة بالدوري الإنجليزي مع المدفعجية لموسم 2003/2004.