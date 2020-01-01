جورجينا: أنا ورونالدو بخير رغم فيروس كورونا

صديقة رونالدو جورجينا تتحدث عن ضروريات المرحلة الحالية لمواجهة فيروس كورونا

قالت جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو إنها رفقته بخير هما وأطفالهما، مؤكدة أننا نحتاج إلى الإيمان في الوقت الحالي.

وكان رونالدو قد توجه رفقة جورجينا إلى مسقط رأسه في جزيرة ماديرا البرتغالية وذلك بعد إيقاف نشاط كرة القدم في إيطاليا عقب إصابة دانييلي روجاني بالفيروس الجديد.

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ويقضي رونالدو فترة الحجر الصحي رفقة جورجينا في ماديرا، حيث يلتزمان بالبقاء في المنزل من أجل الوقاية من الإصابة بالوباء.

وحول ذلك، تحدثت جورجينا رودريجيز لأول مرة منذ سفر رونالدو إلى ماديرا، حيث قالت إنها بخير رفقته وأنهما لا يعانيان من أي شيء.

وأضافت: "في الأوقات الصعبة نحتاج إلى الإيمان، نحن في فترة قاسية وصعبة وعلينا أن نتحد جميعًا للقضاء على هذا الوباء الذي يهدد الجميع"

وتابعت: "في الأوقات المماثلة يجب أن نؤمن بانتهاء ذلك قريبًا وأن نبحث عن الجانب الإيجابي من الأشياء. إنه الوقت المناسب للتأمل وتقدير ما لدينا ومعرفة أهمية الأشياء الصغيرة والتواجد مع الأسرة"

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وأرسلت جورجينا تمنياتها بالشفاء إلى جميع المصابين بفيروس كورونا حول العالم، مؤكدة أن الصحة هي أهم شيء والشجاعة هي مواجهة هذا الوباء.