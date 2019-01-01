يوفنتوس يرفض خروج رابيو على سبيل الإعارة

اللاعب لم يظهر بصفة أساسية منذ انضمامه للفريق الإيطالي

يرفض نادي يوفنتوس الإيطالي، فكرة التخلي عن لاعب وسطه أدريان رابيو، وتركه ينتقل لأي نادي آخر خلال الميركاتو الشتوي القادم على سبيل الإعارة.

رابيو انضم ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بصفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، لكنه فشل في دخول التشكيل الأساسي للمدرب ماوريسيو ساري.

وهو ما تسبب في انتشار التكهنات حول رحيل انتقال اللاعب لنادي جديد في يناير، بحثاً عن فرصة اللعب بانتظام بعدما تم تجميده في يوفنتوس.

موقع "تيليفوت" الفرنسي أكد أن النادي الإيطالي لن يقبل بهذه الخطوة، ولا يرحب بخسارة اللاعب في منتصف الموسم بشكل مؤقت، لكنه قد يدرس إمكانية بيعه بشكل نهائي..

وهو ما يمثل كصدمة قوية للثنائي أرسنال وليون، حيث كان يطمح كل منهما في ضم صاحب الـ24 سنة ولو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

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ولا يتبقى أمام كل منهما سوى التقدم بعرض مناسب لشراء اللاعب، يجبر يوفنتوس على التخلي عنه، مع إمكانية استغلال القيمة المالية نظير بيعه لتوفير البديل.

يذكر أن رابيو ظهر في 12 مباراة فقط بجميع البطولات هذا الموسم، ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي أهداف حتى الآن.