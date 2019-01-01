باريس سان جيرمان يحاول حماية مبابي من ريال مدريد

نادي باريس سان جيرمان يحضر عرضًا من أجل الحفاظ على جوهرته كيليان مبابي من محاولات ريال مدريد بضمه.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان يحضر في الوقت الحالي عرضًا من أجل تمديد تعاقد لاعبه الفرنسي كيليان مبابي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان" والتي أكدت أن النادي سيمنح اللاعب الشاب أعلى فئة في رواتب الفريق الأول ليتساوى بالبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وذكرت الصحيفة أن العرض الرسمي سيتم تقديمه لممثل اللاعب خلال الأيام المقبلة من أجل تفادي أي محاولات من ريال مدريد في التأثير على اللاعب.

ويعد التجديد لكيليان مبابي هو الهدف الأساسي لنادي باريس سان جيرمان منذ شهر سبتمبر الماضي بعدما نجحت الإدارة في الحفاظ على خدمات البرازيلي نيمار من محاولات برشلونة في ضمه.

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وكان مبابي قد ألمح في تصريحات صحفية بالصيف الماضي لرغبة في تجربة جديدة والحصول على المزيد من المسؤوليات وهو ما تم تفسيره بمحاولة للرحيل عن باريس سان جيرمان.

ويعاني مبابي من الخروج من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا في آخر عامين منذ أن انضم لصفوف باريس سان جيرمان مرة على يد ريال مدريد والأخرى ضد مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان لا ينتهي سوى بنهاية موسم 2021-2022 وبالرغم من ذلك وضعه ريال مدريد ضمن أولويات تعاقداته للصيف المقبل.