أرتيتا يعطي الأمل لموستافي في الاستمرار مع أرسنال

مدرب أرسنال يجدد ثقته في مدافع الفريق

أعطى ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، الأمل لمدافع فريقه شكودران موستافي في الاستمرار مع الجانرز، مشدداً على أن اللاعب سيتحسن بسبب رغبته في ذلك.

ووقع المدافع الألماني في خطأ قاتل أثناء مباراة فريقه الأخيرة أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي، كلف الجانرز استقبال هدف التعادل في ديربي لندن.

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وعند سؤال أرتيتا عن إمكانية استمرار موستافي وأن يصبح له مستقبل مع أرسنال، قال: "عندما يكون لاعبنا، ويتدرب كل يوم بالطريقة التي يفعلها الآن، بالطبع سيكون كذلك".

وواصل: "ربما كان الوضع مختلفاً في الصيف، عندما أتيت إلى هنا رأيته يتدرب بجهد ويريد دائماً مساعدة الفريق".

واتبط اسم المدافع صاحب الـ 27 عاماً، بالخروج من صفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أنه أصر على الاستمرار مع الفريق تحت قيادة أوناي إيمري المدرب السابق للفريق.

وتابع: "نعم ارتكب بعض الأخطاء، ولكني أحب أن أرى ردة فعله، يمكنني قبول الأخطاء ولكن ما لا يمكنني قبول هو أن يرتكب أحدهم الأخطاء بعدها يتوقف عن اللعب ولا يريد اتخاذ أي قرارات في الملعب".

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وأكمل: "لكن موستافي بعد خطأه حاول أن يستمر في اللعب، وأظهر ردة فعل، أنا أطلب منه يلعب بالطريقة التي نريد أن نلعب بها، سيتحسن ولكننا نريد تسريع ذلك".

جدير بالذكر أن موستافي لعب مع أرسنال هذا الموسم 12 مباراة في كافة المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدفاً وصناعة آخر.