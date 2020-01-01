رونالدينيو عن مارتينيلي: يذكرني بالظاهرة رونالدو

يبدو أن موهبة مارتينيلي تفرض نفسها على الجميع

قال الأسطورة البرازيلي رونالدينيو، إن اللاعب جابرييل مارتينيلي مهاجم أرسنال الشاب يذكره بشباب الظاهرة رونالدو نازاريو.

مارتينيلي يقدم أداء أكثر من رائع رفقة أرسنال هذا الموسم وشارك في تعادل فريقه أمام تشيلسي بهدفين لكل فريق في الدوري، بعد تسجيله هدف بعد ركضه لمسافة أكثر من 35 ياردة.

وأضاف رونالدينيو في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: " نحن البرازيليون متحمسون للغاية له ولمستقبله".

وتابع: "إنه شيء رائع أن يكون لديه الموهبة، لكن هناك شيء آخر يجب أن يتم مارعاته وهو أنه لا يزال لاعب صغير في السن وعلينا أن نصبر على قدراته".

وأردف: "رونالدو في مسيرته كان يريد تسجيل الأهداف فقط وهذا ما أراه على جابرييل يستطيع أن يكون أفضل لاعب في العالم".

ويرى رونالدينيو الفائز بكأس العالم 2002 رفقة البرازيل، أن مارتينيلي سيكون له دورًا كبيرًا رفقة نيمار وفيرمينو والأخرين قريباً.

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واختتم: "إذا كان لديك الموهبة ستلعب في المنتخب بدون أدنى شك نيمار لعب في عمر الـ17 وكذلك رونالدو من قبله، لذلك سيكون له دورًا قريبًا".

مارتينيلي شارك هذا الموسم في 21 مباراة رفقة أرسنال وسجل فيها 10 أهداف.

يذكر أن أرسنال يواجه بورنموث في ختام مباريات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.