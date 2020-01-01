أرتور يجبر يوفنتوس على التعاقد مع لاعب تشيلسي

كيف دفع أرتور فريق يوفنتوس لمفاوضة نجم تشيلسي؟

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي البحث عن بديل لصفقة أرتور ميلو، لاعب برشلونة، في الدوري الإنجليزي وتحديدًا من تشيلسي.

يوفنتوس حاول الحصول على خدمات أرتور مقابل ميراليم بيانيتش لكن اللاعب الشاب رفض الرحيل عن صفوف برشلونة وتمسك بالبقاء.

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ولا يزال النادي الكتالوني يرغب في إتمام صفقة بيانيتش وقد يضطر لدفع مبلغ إضافي بعد قرار أرتور برفض السيدة العجوز.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ يوفنتوس سوف يتجه إلى تشيلسي للتعاقد مع ويليان لدعم صفوف الفريق، مستغلين انتهاء عقد اللاعب في يونيو المقبل.

ورغم أنّ النجم البرازيلي وافق على البقاء في تشيلسي لما بعد 30 يونيو، لكنّه على استعداد للرحيل بالمجان بنهاية الموسم، مما يجعلها فرصة لا تُعوض بالنسبة للبيانكونيري.

ويليان سبق ولعب تحت قيادة ماويسيو ساري في الموسم الماضي مع تشيلسي وكان أحد أهم عناصر الفريق.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حاول التعاقد مع صاحب الـ31 عامًا في أكثر من مناسبة ولكن تشيلسي رفض التخلي عن اللاعب.

ويضع يوفنتوس عينه أيضًا على جورجينيو، لاعب تشيلسي، خاصة وأنّ وكيل أعماله ألمح إلى إمكانية رحيل اللاعب عن لندن.