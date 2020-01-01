بيانيتش مفتاح انضمام أرتور إلى يوفنتوس

هل يرحل أرتور عن برشلونة رغمًا عنه إلى يوفنتوس؟

بات الحديث عن إمكانية انضمام البرازيلي أرتور ميلو إلى يوفنتوس أكثر قربًا من الواقع في الوقت الحالي، وذلك بسبب اهتمام الفريق الكتالوني بضم بيانيتش.

ويرغب برشلونة في بيع أرتور لإفساح المجال للنجم البوسني، ولكن في الوقت ذاته فإن متوسط الميدان البرازيلي يريد استمرار رحلته في كتالونيا.

وحسب سبورت والموندو فإن المفاوضات بين برشلونة ويوفنتوس من أجل تبادل اللاعبين وصلت ذروتها في الأيام الأخيرة بعد تواصل مستمر بين إدراتي الناديين.

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بالنسبة لبيانيتش فالرجل قال نعم لبرشلونة وعلى استعداد للانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني، ويرحب بشدة بهذه الخطوة في مسيرته في الوقت الحالي.

ولكن على الجانب الآخر، ما يعطل الأمر هو أن أرتور لم يكن يمتلك نفس الرغبة في الرحيل عن برشلونة ويريد إثبات نفسه في الفريق الذي طالما حلم بالانضمام له.

في الأيام القليلة الماضية من الممكن القول إن الأمور تسير في تقدم كبير، حيث أن عرض يوفنتوس لم يُرفض مبدأيًا من قبل أرتور كما كان في الماضي.

وفي السياق ذاته، تواصلت إدارة يوفنتوس الرياضية مع أرتور نهاية هذا الأسبوع لتأكيد اهتمام النادي الرسمي باللاعب. كان بإمكاه رفض هذا الاحتمال ولكنه ترك الباب مفتوحًا.

وبناء عليه، التقى أرتور ووالده الاثنين الماضي مع برشلونة ليعرف النادي رغبة اللاعب الذي أكد نيته الاستمرار مع الفريق الكتالوني، ولكن النادي تركه حرية تقرير مستقبله في الأيام المقبلة.

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يذكر أن سوق الانتقالات الصيفية سيبدأ في موعد مجهول بسبب تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في تغيير جدولة الموسم وكرة القدم بشكل كامل.