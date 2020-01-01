أخبار يوفنتوس اليوم | مزاحمة على نجم أتلتيكو وصفقة تبادلية مع برشلونة

ما هو جديد البيانكونيري اليوم؟

ما هو جديد يوفنتوس اليوم 24 أبريل 2020، وسط الحديث عن اهتمام بنجم أتلتيكو مدريد توماس بارتي، وإمكانية عقد صفقة تبادلية مع برشلونة الصيف القادم؟

يوفنتوس يزاحم على توماس بارتي

أفادت "ماركا" أن يوفنتوس هو آخر المهتمين بالتعاقد مع الدولي الغاني ونجم أتلتيكو مدريد توماس بارتي، وذلك في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الفريق الإسباني، والذي ينتهي في 2023.

وكانت تقارير قد أشارت لاهتمام آرسنال بشكل رئيسي باللاعب، واستعداده لدفع مبلغ 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لضمه الصيف القادم.

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صفقة تبادلية مع برشلونة

أوضحت "RAC-1" أن هناك محادثات بين برشلونة ويوفنتوس بخصوص تبادل الثنائي أرتور ميلو وميراليم بيانيتش الصيف القادم، خصوصاً في ظل إمكانية مغادرة الأخير.

وينتهي عقد بيانيتش في 2023 ولكن ارتبط ببي إس جي مؤخراً، بينما أكد أرتور نيته الاستمرار مع برشلونة رغم اعترافه بوجود اهتمام من إنتر.

يوفنتوس يدخل على الخط من أجل كامافينجا

أوضحت تقارير إيطالية أن يوفنتوس في السباق من أجل ضم إدواردو كامافينجا، لاعب رين الشاب، ولكنه سيواجه منافسة قوية على الشاب الفرنسي.

وبحسب "توتويوفي"، السيدة العجوز ضمن المهتمين بضم صاحب الثمانية عشر عاماً، ولكن الأفضلية حالياً لريال مدريد المستعد لدفع قرابة 60 مليون يورو حسبما ذكر الإعلام الإسباني.

اقتراب عودة الدوري الإيطالي

أجمعت كل الصحف الإيطالية على اقتراب موعد عودة الدوري الإيطالي في الصيف المقبل، وأن المسابقة قد تبدأ بالسادس من يونيو، وتنتهي بالثاني من أغسطس.

ويعول الاتحاد الإيطالي على بيان نظيره الأوروبي الصادر الخميس، والذي أشار إلى أهمية انتهاء المسابقات المحلية، وإمكانية حتى امتدادها حتى أغسطس من أجل انتهائها.

رونالدو يصل إلى 250 مليون متابع

وصل كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي، إلى 250 مليون متابع لحسابه الشخصي على إنستجرام، ليجعله من الأكثر متابعة حول العالم، الأمر الذي يشكل مصدر دخل إضافي للاعب.

وبحسب "توتويوفي"، فرونالدو يتحصل على 900 ألف يورو تقريباً نظير نشر أي صورة، وفي المجمل يكسب قرابة 30 مليون يورو سنوياً عن نشر صوره الشخصية والعائلية.