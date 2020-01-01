أخبار ميلان اليوم | اقتراب رحيل إبراهيموفيتش وغموض مستقبل مالديني

ما هو جديد الديافولو؟

اقتراب رحيل إبراهيموفيتش عن ميلان وغموض مستقبل مالديني ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 18 مايو 2020.

عرض جديد لإبراهيموفيتش

عرض لإبراهيموفيتش يُبعده عن ميلان



لا مجال للخطأ أمام السلطان

بن ناصر: الخطأ ممنوع مع إبراهيموفيتش

الخوف من تحطيم جديد لتمثال إبراهيموفيتش



تغيير موقع تمثال إبراهيموفيتش تجنبًا لتحطيمه

ثلاثي وسط ملعب في مقدمة صفقات الصيف

بحسب ما أوضحت صحيفة "توتو سبورت" فالنادي قد اختار ثلاثة لاعبين في وسط الملعب من أجل ضمهم لصفوفه في الصيف المقبل.

الأول هو دومينيك سوبوسلاي نجم لايبزيج والثاني كان سامويلي ريتشي لاعب إمبولي بالإضافة لتيون كووبميينيرز لاعب إي زد آلكمار الهولندي.

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تخفيض ميزانية الانتقالات

بحسب ما أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فميزانية الانتقالات الخاصة بميلان في الصيف المقبل تم تخفيضها بسبب أزمة فيروس كورونا.

النادي قرر تخفيض الميزانية لـ 75 مليون يورو، بعدما كان قد رصد 100 مليون قبل ظهور الفيروس المميت، لكن النادي قرر تخصيص نصف الأموال التي ستأتي من بيع نجومه للانتقالات للتقليل من تأثير التخفيض.

استمرار الأمل في تولي رانجنيك تدريب ميلان

كشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن إدارة ميلان تتناقش في الوقت الحالي مع رالف رانجنيك حول اسم المدير الفني القادم للنادي.

وبحسب ما أوضحت الصحيفة فأمل تولي رانجنيك للتدريب بجوار دوره الإداري لا يزال قائمًا وقد يتم طرح هذا السيناريو من جديد حال فشلت الإدارة في إقناع يوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج الحالي .

ثمانية مساعدين لرانجنيك ومستقبل مالديني مهدد

كشفت تقارير صحفية اليوم أن رالف رانجنيك المرشح للانضمام لميلان في الفترة المقبلة كمدير رياضي أو فني قد طلب ضم ثمانية مساعدين له في مراكز عديدة.

وبحسب ما أوضحت الصحيفة فبقاء المدير الرياضي الحالي باولو مالديني بعد تلك الطلبات أصبح محل شك، هو وفريدريك ماسارا.