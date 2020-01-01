بن ناصر: الخطأ ممنوع مع إبراهيموفيتش

النجم السويدي وصل إلى ميلان في يناير من جديد

كشف لاعب ميلان الجزائري إسماعيل بن ناصر عن تجربته في مزاملة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الأشهر الماضية بعد عودته لصفوف الروسونيري.

إبرا قرر العودة لصفوف ميلان من جديد في يناير الماضي بعد تجربته بالولايات المتحدة، وساهم في عودة الروح لصفوف الفريق بعد البداية المتعثرة للموسم.

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وقال بن ناصر لموقع ناديه الرسمي: "زلاتان من نوعية اللاعبين الذي دائماً يريد المساعدة وجعلك تقدم الأفضل، لا يمكن أن ترتكب خطئاً في وجوده".

وواصل: "أنا بالنسبة لي هذا أمر مقبول، هو يريد الكمال ويجب أن تبحث عن ذلك إذا أردت أن تكون الأفضل فيما تقوم به".

واستمر محارب الصحراء: "يجلس بجانبي في غرفة الملابس وعندما لا أتدرب جيداً يسخر مني ولكن هذا جيد لأن يجب أن أقدم الأفضل دوماً".

وأكمل: "وصل هنا ويريد أن نقدم مستوى معين، يريد اللعب في أعلى المستويات حتى توقفه لأن مشواره كان رائعاً، هذه شخصيته، أعتقد أنه دوماً كان هكذا".

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وعن طموحه الشخصي في ميلان: "أفكر في تاريخ هذا النادي وقميصه، أريد المحاربة وتقديم كل شيء له، أريد الفوز بكل شيء".

وثبت بن ناصر أقدامه رفقة الروسونيري رغم البداية الصعبة للفريق هذا الموسم وتراجع النتائج، ولكن الجزائري أصبح قطعة أساسية بتشكيله.